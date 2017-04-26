日復興相因失言連連傷害311災民而下台

日本復興大臣今村雅弘失言連連，指「311東日本大地震還好發生在東北」，又說「福島核災自主避難是自我責任。」而遭輿論痛批，25日已自行請辭。

70歲的今村25日在東京黨內二階派派閥聚會上演講，提及311東日本大震災時表示：「還好是東北，要是靠近首都圈的話，會有更大的受害」。

日本首相安倍晉三隨後在致詞時對此表示，「那是傷害東北人們之極不適當的發言。身為首相，我首先向大家致歉。」

今村今年4月還針對因擔心福島核災而主動避難的災民說：「那是自己的責任」，事後因引起災民們反彈而撤回發言並謝罪。

安倍已決定撤換復興相，由震災復興特別委員長、68歲的福島縣眾議員吉野正芳接任。

(中時)