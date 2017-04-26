美墨圍牆預算爭議 白宮：不保證政府不停止運作
美國總統川普將於本月29日執政滿百日，由於他周日向國會議員施壓，要求在政府預算案中納入興建美墨圍牆的經費，但民主黨對建築美國與墨西哥邊界長城的預算有意見，協商困難可能導致川普政府在百日當天關門。對於政府是否會在百日之際被迫停止運作，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）周一表示：「不保證政府不會停止運作」。
川普強調築美墨長城的預算與重推健保法案是本周施政優先事項，不斷向國會施壓，要求在政府預算案納入興建美墨圍牆的經費，不過美國聯邦政府目前的運作資金將供應至周五（28日）午夜，而川普將在周六（29日）執政滿百日，若新的預算案協商不成，政府機構可能被迫停止運作。
對此史派瑟在周一的新聞簡報會中對記者表示：「我無法保證政府不會停止運作」但他強調，不認為這會發生。目前正在進行協商，也有信心在周五前達成共識。
(中時電子報)
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