北部上午高溫28度、午後鋒面到！全台變天轉有雨
天氣多變化，這幾天台灣又回到動輒30度高溫後，今（26日）上午台灣各地及澎湖大多為多雲，北部白天高溫28度、東南部地區白天氣溫較高。然午後鋒面到，台灣各地及將轉為陣雨或雷雨的天氣，氣溫也會下降。
外出記得帶傘！今（26日）上午臺灣各地及澎湖大多為多雲，中部以北、東半部地區及金門、馬祖有零星短暫雨，東南部地區白天氣溫較高。大致說來，北部白天高溫28度、南部高溫32度，但入夜後北台灣會降到20度以下、其他地區降到21到23度。
然好天氣不持久，今天下午起至明（27日）鋒面通過及東北季風增強，台灣各地及澎湖、金門、馬祖將轉為陣雨或雷雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，天氣轉涼。
此外，今天嘉義以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8～9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。另今日金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。
至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒北部、湖口、中部及高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另金門、林口、觀音、線西、彰化及雲嘉南地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。
(中時電子報)
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