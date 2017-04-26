谷歌飛天車今年上市 不用飛行駕照
飛行車不是夢想了！Google創始人之一，曾任CEO的佩吉（Larry Page）投資的新創公司Kitty Hawk全面投入開發可飛天的汽車，他昨天發表最新已成功飛上天的概念製品，今天公布飛天車Kitty Hawk原型的影片，預計在本年內產品可上市，但售價未定。
該公司的示範影片是在加州一個湖泊上拍攝的，從影片中可以看到，有類似水上飛機的浮筒氣墊以降落，從一個不知名地點的湖面起飛，並盤旋在水面。這架飛行器目前專在水上飛行有8片旋翼，跟直升機一樣垂直起降。重量約100公斤，時速最高40公里。此飛行器可如直升機般垂直起降，但與直升機不同的是，它完全使用電力，而且由8個旋轉翼提供飛行動力。
Kitty Hawk公司在官網發布聲明表示：「我們的任務是讓個人飛行器的夢想成真。我們相信當每個人都能取得個人飛行器，一個充滿機會、無界線的新世界將為他們敞開。」「今天我們宣布個人飛行機Flyer首款原型機，將在2017年底前開賣。」
Kitty Hawk Flyer在美國聯邦航空總署（FAA）分類中，屬超輕型飛行器，可以在美國不壅塞的區域可安全、測試和合法駕駛。不需要飛行駕駛執照，只需要上2小時駕訓課。
(中時電子報)
文章來源：Google co-founder Larry Page’s startup tests ‘Kitty Hawk’ flying car and it isn’t quite the technological revolution the world has been waiting for
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