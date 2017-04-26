季節交替排便問題多！優酪乳＋地瓜助消化

到了換季期間，排便不順是許多民眾深受其擾的腸胃問題之一。（達志影像／shutterstock提供）

夏天快到了，不免喝冰品、然冷熱交替，腸胃問題多！其中排便不順是許多民眾深受其擾的腸胃問題之一，尤其到了換季期間，因氣候的轉變讓腸胃不適的情況更加明顯，營養師高敏敏建議，腸胃不卡卡，菌相平衡是一重要關鍵。

人體中有高達95％的菌叢都棲息於腸道中，維持其菌相平衡幫助排便順暢，建議的換季飲食可從益生菌+益生源搭配著手，如優酪乳加地瓜的組合，實踐腸胃保健。營養師補充道，藉由優酪乳中好菌與地瓜的寡醣，直接補充好菌與好菌補給品的方式，讓腸道好菌更有競爭力，乃是助腸胃換季的便利方式之一。

據日本研究指出，常飲用煮地瓜的水能有效控制體重、保持身材苗條。（圖為地瓜，達志影像／shutterstock提供）

除優酪乳製品在國外風行已久外，近幾年對於地瓜營養價值的推崇也成為許健康生活型態的飲食代表。過去曾收過一案例，當時為27歲左右的女性上班族，因長期飽受排便不順困擾，最長時間甚至到一個月才能排便一次的頻率，而尋求協助。藉由聽診器觀察，發現其蠕動情況幾乎停滯，宛如80歲老嫗。

除了好菌加上益生源外，優酪乳與地瓜分別有許多營養優異處，以地瓜為例，地瓜含有鎂、β-胡蘿蔔素維生素A、維生素C、維生素E與維生素B群等豐富的營養成分。另早先日本北海道農業研究中心最新發表的研究指出，在川燙過地瓜的澱粉水中有大量的出「甘藷肽蛋白」（sweet potato peptide，SPP），而這種成分有助於控制體重。

也因如此，近年國際間發表地瓜對於人體幫助的研究數量不勝枚舉，而在《藥用食物期刊 (Journal of Medicinal Food)》期刊中，曾發提到地瓜營養價值高，並在癌症、高血脂、發炎等領域中被探討，綜合其營養價值則具有藥用食品(Medicinal Food)的潛力。

優酪乳中最廣為大眾所熟悉的，便是除了維持菌相平衡、體內順暢外，針對不同菌種特性，各自發揮的助益。（達志影像／shutterstock提供）

優酪乳中最廣為大眾所熟悉的，便是除了維持菌相平衡、體內順暢外，針對不同菌種特性，各自發揮的助益。而優酪乳由於為牛乳所製成，因此除含有豐富的蛋白質外，優酪乳的鈣質也比牛奶較容易被吸收，甚至因發酵過程中消了乳糖，可作為乳糖不耐症民眾補充鈣質、蛋白質、甚至好菌的營養選擇之一。

營養師補充，優酪乳搭配地瓜為大眾健康組合，不限於哪個族群食用，建議民眾可選用有國家健康食品認證的優酪乳定期定量補充好菌，且挑選170克至270克的地瓜搭配食用，即刻為腸胃換季。

(中時電子報)