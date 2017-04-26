被嗆「第一千金啥角色」？ 伊凡卡回答...

美國第一千金、35歲的伊凡卡（Ivanka Trump）周二出席柏林「W20婦女高峰會」被嗆辣提問。(圖片取自美聯社)

美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）周二出席柏林「W20婦女高峰會」與德國總理梅克爾同台。(圖片取自美聯社)

美國第一千金、35歲的伊凡卡（Ivanka Trump）周二出席柏林「W20婦女高峰會」與德國總理梅克爾同台，但她讚揚父親、美國總統川普提倡女權時更被現場民眾噓爆，還遭主持人嗆辣提問「第一千金是什麼角色？」

伊凡卡大讚父親提倡女權主義，底下觀眾席馬上傳來一陣暗笑及噓聲。對此伊凡卡稱：「我習慣了，這沒什麼。」

而高峰會上他更遭主持人、德國《經濟周刊》主編美瑞安梅克爾（Miriam Meckel）嗆辣提問：「你是美國第一千金，德國人對於第一千金這個概念不熟悉，我想請問你，你扮演什麼樣的角色？你代表誰呢？你父親、美國總統？美國人？還是你的事業？」

伊凡卡回答：「肯定不是後者，但我對這個角色也很陌生，因為還不到百日呢，這是一段不可思議、令人難以置信的旅程。」，但她補充自己非常關心提升女性在工作場所的權益，希望促成女權積極、正面的改變，這是我的目標，我一直在聽取建議、學習。

(中時電子報)