三兄弟接連落馬 陸前統計局長王保安遭起訴

大陸原國家統計局長王保安，因涉嫌收賄遭到逮捕起訴。（圖/中新社）

據大陸財新網報導，原國家統計局局長王保安，因涉嫌利用財政部部長助理、副部長等職務之便，為他人與自己謀取不法利益，同時收受高額賄賂，遭到河北省檢察院正式起訴。在王保安被中紀委「雙開」後不久，兩名在家鄉河南任職的弟弟王宏景和王宏希也雙雙落馬。三兄弟在家鄉河南平頂山一帶是眾人皆知的名人，如今皆因受賄而可能淪為階下囚，讓人不甚唏噓。

現年54歲的王保安，河南鲁山人，擁有中南財經大學經濟學博士學位，被外界視為學者型官員和財稅改革派。1984年進入政府工作，從大陸財政部副處長級秘書開始，一路向上爬升，歷經財政部政策規劃司司長、經濟建設司司長、副部長等職，最終於2015年登上國家統計局局長的位子。但好景不常，僅一年的時間，不僅烏紗帽不保，恐怕連自由都即將徹底失去。

此外，也同時落馬的兩名弟弟，如今也都官司纏身。原任平頂山市湛河區委書記的王宏希，因違規收受禮金達77萬人民幣（約338.2萬台幣），目前已函送司法機關審理；而原任河南省焦作市常務副市長的王宏景，則也因收受賄賂，由河南省周口市檢察院偵查終結，進入最終司法判決。

(中時電子報)