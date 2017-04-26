驚！台灣孩童鈣質攝取不足！高低肩、駝背日益增？

如鈣質攝取不足，恐會有高低肩現象產生。（達志影像／shutterstock提供）

若高低肩、長短腳、駝背、OX型腿等身形問題出現在孩子身上，多數家長總先怪罪孩童姿勢不良。據國民健康署2014調查顯示，台灣7至12歲學齡孩童近100%鈣質攝取不足。振興醫院骨科主治醫師朱唯廉提醒，學齡孩童鈣質的攝取量不足也可能是造成這些現象的原因之一。

根據台灣家庭醫學會資料顯示，脊椎側彎的盛行率約3-5%。朱唯廉表示，脊椎側彎也有可能進一步引發高低肩、骨盆傾斜或長短腳等情況，影響孩童外觀與健康發育。朱唯廉說明，多數家長習慣將這些現象歸咎為姿勢不良，卻忽略鈣質對於骨骼支撐力的影響性。

他強調，國外已有多項研究證實鈣質攝取不足導致脊椎側彎、駝背。如國際知名醫學雜誌Spine發表的研究中指出，621名11至16歲患有脊椎側彎的女孩，對照300名健康女孩，發現患有脊椎側彎的女孩每天僅攝取361毫克的鈣質，骨質量與身體中代表鈣吸收不足的骨鹼性磷酸酶高於健康組近四成，並進一步影響骨骼礦化或是礦化速度跟不上骨頭生長速度引發脊椎側彎。

此外，根據美國物理醫學雜誌註3也發現，若骨骼支撐力不足也容易導致脊椎骨受擠壓，讓椎間盤變窄而形成駝背，這些研究皆顯示鈣質攝取足夠對於維持骨骼正常的重要性。

鈣質不足時會影響骨骼支撐力 引發高低肩等情形。（業者提供）

據國民健康署2014調查顯示，台灣七至十二歲學齡孩童近100%鈣質攝取不足，針對該現象，朱唯廉表示孩童在成長過程中，會先由腦垂體會分泌生長激素，接著刺激長骨遠端的生長板礦化形成骨骼，而鈣質則是骨骼礦化過程中關鍵營養素，若缺少鈣質將影響骨質密度與骨骼支撐力。

若隨著孩童增高、增重，在骨骼支撐力不足情況下，不僅高低肩、長短腳，也可能會引發駝背、ＯＸ型腿等現象。

朱唯廉說，曾收治一名小六孩童因青少年原因不明型脊柱側彎(AIS)，外觀出現明顯高低肩而前來就診。期間家長以為是姿勢不良造成，不斷糾正其坐姿與站姿，但是長期仍無法改善。經檢查後得知該名孩童骨密度偏低，是所謂的骨質流失。因此骨骼支撐力相對差，無法負荷身體重量，而導致脊椎側彎更不易矯治，引發高低肩明顯。

深入了解後發現該名孩童的每日飲食不僅沒有攝取足夠鈣質的習慣，也幾乎很少運動。

朱唯廉說明，鈣質是孩童成長過程不可或缺的關鍵營養素，而除攝取足夠鈣質、蛋白質、飲食均衡之外，孩童也應每天睡足八小時、多做彈性運動如打籃球、跳繩等，加上每天日曬10~20分合成維生素D協助鈣吸收，幫助孩童骨骼正常發育，朱唯廉認為，每日攝取定量鮮乳是最簡單實際的方法。

(中時電子報)