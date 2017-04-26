航空公司為何可以這樣挑空姐？

想要進入空服員這個行業除了要有一定的外貌條件外，語言能力更是不可或缺，當然年齡也是一大限制之一，但憑什麼航空公司可以如此要求這些應徵條件呢？（示意圖/達志影像/Shutterstock）

一提到空服員大家總會聯想到年輕、身材姣好、親切大方、笑容可掬的美麗「空姐」，這群空服員除受過嚴格篩選與專業訓練，甚至代表著國家形象，因此在招聘過程中，航空公司會對應徵者提出年齡、身高、體重等要求，但在某些國家這些要求可為航空公司招來官司。

根據BBC中文網分析報導，想要進入空服員這個行業除了要有一定的外貌條件外，語言能力更是不可或缺，當然年齡也是一大限制之一，但憑什麼航空公司可以如此要求這些應徵條件呢？

以近日發生的案例，俄羅斯航空公司向應徵者提出詳細的身高、體重、和衣服尺碼等要求，因此遭到「性別歧視」控訴，指稱俄羅斯航空公司優待苗條且有吸引力的女空服員。對此，俄羅斯航空公司解釋，對空服員提出體重要求，是因為航班載重每增加1公斤會增加燃料費，而身高要求則是因為要能處理機艙行李架上的行李。

另外，俄羅斯航空公司另一名女空服員也提出類似訴訟案例，俄羅斯航空公司表示，若空服員身體很重在機艙行動不方面，無法為乘客提供好的服務，且女空服員為航空公司的門面，而在國際航班上的空服員則代表國家形象，這也是為何各大航空公司在招聘空姐時，多半注重顏值。

(中時電子報)