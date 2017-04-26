MLB》費城因雨延賽 陳偉殷先發改明天

陳偉殷上役對水手先發7局無安打奪勝。（美聯社資料照）

費城人主場公民銀行球場大雨延賽。（美聯社）

原定今天上午7時進行的馬林魚與費城人之戰，因為美國東岸大雨而宣布延賽，陳偉殷的先發任務也延後到明天上午7時，力拚從費城人手中拿下開季3連勝，費城人仍由右投維拉斯奎（Vince Velasquez）先發。

美國東岸今天大雨滂沱，除了費城，在紐約的勇士vs.大都會，以及在波士頓進行的洋基vs.紅襪，也都因雨喊卡。

陳偉殷上役對水手先發7局未被敲出安打，因為用球數達百球而被換下，順利拿下開季2連勝。維拉斯奎則對大都會先發6局失3分吞敗，但他製造了10個滾地球出局，開季狀況逐漸進步中。

(中時電子報)