4月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

老屋重建房屋稅 最長減半12年

立法院昨三讀通過《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，明訂經評估需拆除重建或是30年以上老屋，可享1.3倍基準容積或1.15倍原建築容積獎勵。若民眾於新法施行5年內申請重建，房屋稅及地價稅可減半徵收2年，2年內房屋未轉手，房屋稅減半優惠可再延長10年，至多以12年為限。

北韓現狀不可接受 川普籲聯國加強制裁

朝鮮半島情勢緊繃，美國總統川普爭取國際社會支持施壓北韓。川普24日向聯合國安理會15個成員國大使表示，北韓進行核試及彈道飛彈計畫的現況「不可接受」，現在該是解決北韓問題的時候，要求安理會準備對平壤祭出新制裁。

立院三讀通過 連戰須還千萬溢領金

為追討黨職併公職溢領的退離金，立法院院會昨三讀通過《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，明訂重新計算黨職與公職年資，退職政務人員若溢領退職金，本人及社團要負連帶責任。

蘋果日報

影視圈罵無恥 谷阿莫恐賠千萬

網路紅人谷阿莫以剪輯電影、連續劇濃縮劇情破梗，搭配獨特詼諧或粗俗口白介紹，製成短片po網暴紅，他在YouTube的主頻道累計逾3億人次點閱，但陸續有3片商控告他根本未經授權使用盜版影片改編重製，違反《著作權法》，且部分電影被講得「一文不值」，檢警日前搜索保全證據，但他卻發聲明堅稱合理使用，昨繼續上傳短片，演藝圈氣罵他無恥、片商痛批：「不知錯！」擬求償上千萬元。

農舍豪華 宜蘭要徵豪宅稅

「別墅型農舍」要課「豪宅稅」了！宜蘭縣代理縣長吳澤成昨說，擁有游泳池、庭園造景的農舍，實質上就是「與陽明山上等級一樣的豪華別墅」，都脫離了農舍使用範疇，明年將開始課徵農舍「豪宅稅」，吳澤成說：「為了賦稅合理，不加價毫無道理。」對於宜蘭另闢財源，花蓮縣、苗栗縣表達不會跟進，屏東縣則認為應由中央統籌研議。

北韓空前軍演 中國20萬兵備戰

朝鮮半島情勢升溫，北韓軍方昨舉行歷來規模最大的砲兵演習，為防北韓進一步挑釁，美、中、日、南韓緊張應對。美國核潛艇「密西根號」已停靠南韓、航空母艦「卡爾文森號」正接近半島，昨另有驅逐艦分別與南韓、日本在半島西、東兩側演習，威懾北韓。有消息指中國在邊境部署10萬兵力，且北部戰區20萬兵力進入最高一級戰備。

聯合報

30年老屋重建 容積、減稅大放送

為加速都市危險及老舊建物更新重建，行政院會今通過「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，針對30年危險老屋，提供租稅減免、建蔽率及容積獎勵等優惠措施，並擴大適用範圍，估計適用對象高達數3到4萬棟。全案還需經立院審查。

超商咖啡塑膠袋 明年不能免費給

環保署擴大限塑政策明年元旦上路，除擴大飲料店、麵包店等七大類商家不得提供免費塑膠袋，昨第二次公聽會也宣布納管「生物可分解塑膠袋」，像民眾在超商買咖啡時，將不得免費提供這類較薄的生分解塑膠袋。

未罷工..工會除名 法院認有理

桃園市空服員職業工會去年六月發動罷工，事後與資方達成多項協議，並對未參與罷工的廿二名執勤會員除名，當中有參與總統專機組員不服提告，桃園地方法院日前判決未罷工者敗訴，支持桃園空服員職業工會對未罷工者除名。該空服員已提上訴。

自由時報

終結黨職併公職 國庫可省逾3億

立法院昨三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，未來一年內能對關中、連戰等曾任政務人員追討溢領款項。民進黨立委陳其邁表示，銓敘部曾就具黨職併公職年資的退休公務員進行估算，若再加上教職員部分，新法通過後，未來可替國庫省下逾三億元公帑。

遺贈稅改累進稅率 估年增63億助長照

立法院院會昨三讀通過攸關長照財源的「遺產及贈與稅法部分條文修正案」，遺贈稅從單一稅率改為累進稅率，財政部估計每年可增加六十三億元稅收，將全數挹注長期照顧。

年改公聽會今明登場 朝野擺陣

立法院司法及法制委員會今、明兩天將分就公、教年金改革方案各召開一場公聽會，包括全國公務人員協會理事長李來希、全國教育產業總工會理事長黃耀南等反年改要角，均受國民黨團之邀出席發言。而民進黨立委段宜康前天在臉書指出，桃園市長鄭文燦肋骨斷兩根，要李來希「這件事順便交代一下吧！」李勢必被追問此事。

(中時電子報)