當年入主價8倍 吉特團隊成馬林魚新老闆
(07:55更新內文)ESPN.com 等多家美媒報導，洋基傳奇球星吉特(Derek Jeter)和前佛州州長傑布布希(Jeb Bush)聯手的團隊，確定成為馬林魚隊的新老闆，兩方已達成協議，出售金額13億美元(約392億台幣)，是現任老闆勞瑞亞(Jeffrey Loria)2002年以1.58億美元(約48億台幣)入主的8倍。
該消息引用《邁阿密先鋒報》(Miami Herald)和彭博新聞(Bloomberg News)的報導，指吉特為首的團隊和勞瑞亞已談妥出售馬林魚的協議。不過，消息來源指出，目前兩方還沒有簽約，馬林魚出售案仍然須要大聯盟的批准。
對於馬林魚賣給吉特團隊，球團總裁大衛桑森(David Samson)低調不願證實，「我無法對買賣的過程和計劃做評論。」另外，吉特團隊包括傑布布希，傑布布希的哥哥是前總統小布希(George W. Bush)，小布希曾是遊騎兵隊老闆。
(中時電子報)
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