預算分配 羅智強：民進黨示範了什麼叫「睜眼說瞎話」

8年8千8百億台幣的「前瞻基礎建設」是蔡英文政府上台後，第1個重大投資計畫。（中時資料照／王英豪攝）

前總統府副秘書長羅智強在臉書PO出「一張圖看懂前瞻計畫軌道預算分配」。(擷取自羅智強臉書)

8年8千8百億台幣的「前瞻基礎建設」是蔡英文政府上台後，第1個重大投資計畫，其中軌道建設就達4241億元，各縣市長積極爭取，但藍綠地方政府皆抱怨預算分配不公平。對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書PO出「一張圖看懂前瞻計畫軌道預算分配」，痛批民進黨示範了什麼叫「睜眼說瞎話」、國庫就是黨庫。

台北、新北分配到的預算不如預期，根據《時報周刊》最新民調，有高達66％的新北市民認為中央在前瞻計畫分配不公。另外，柯文哲也批評「我沒內線，沒辦法」，朱立倫則向林全請命，強調建設不分藍綠。

而自家民進黨籍嘉義縣長張花冠也嘆魯蛇爭不贏天龍地鼠國，希望政府要看天，也要看地，拜託公平正義，看一下嘉義縣市。羅智強在臉書PO出預算分配圖表，上頭寫著綠營鄭文燦桃園1100億、陳菊高雄1033億、賴清德台南703億、林佳龍台中662億；無黨柯文哲台北市、藍營新北朱立倫、竹縣邱鏡淳、南投林明溱皆為0元俱樂部。

羅智強認為民進黨示範了什麼叫「睜眼說瞎話」，最有趣的是當毛治國投書「輕軌遍地開花是後來的災難」時，民進黨發言人出來說毛治國「昨是而今非」。當初說要在三環三線的基礎上，「推動三條捷運延伸線」，「欠5都的預算，都會還給5都，尤其新北市」的，不就是蔡英文嗎？

蔡英文無視自己的政見跳票，卻來批評別人「昨是今非」，是不是忘記了，現在誰才是總統？羅智強也標註「國民黨不倒民進黨吃不飽」、「國庫就是黨庫」。

(中時電子報)