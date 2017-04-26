范冰冰超狂紅毯裝加持 登坎城影展評審

范冰冰過去在坎城上的華麗打扮。（圖／達志影像）

今年坎城影展公布評審名單，其中從未在坎城影展上拿過獎的女星范冰冰卻是霸氣入選！她的工作室也貼出一張她抹上紅唇的評審照，讓不少影迷相當期待她的表現。

范冰冰是坎城第70屆評審之一。（圖／取自范冰冰工作室）

今年坎城影展首波公布的入圍名單中，華語片一部都沒有，反倒是評審名單中出現范冰冰，她過去從未在坎城上得過獎，但卻是屢次以華麗誇張的禮服在坎城紅毯上闖出一片天。

過去坎城影展評審找過鞏俐、張曼玉、章子怡、楊紫瓊以及舒淇等人，這回積極朝國際影視圈發展的范冰冰則是擔任第70屆坎城影展評審，實屬殊榮。

(中時電子報)