討老媽歡喜 台義德法烘焙名店爭寵

溫德德式烘焙今年母親節蛋糕〈玫飛色舞． 魔麗紅〉，以玫瑰、白巧克與覆盆子層層推疊幸福感。（圖／溫德德式烘焙）

高雄〈帕莎蒂娜烘焙坊〉的〈香榭巴黎─繽紛莓果甜菜巧克力蛋糕〉，以健康食材甜菜根，搭配綜合莓果、新鮮草莓、玫瑰、洛神製成卡士達奶餡與慕斯餡，與巧克力蛋糕體層層交疊出紮實綿密的口感。（圖／帕莎蒂娜烘焙坊〉

法國〈Lalos Bakery〉推出的〈莓果蒙卡蒂娜〉母親節蛋糕， 粉嫩色系的外表，搭上白巧克力製成的波浪圍邊，如同少女的裙襬隨風舞動般優雅怡人。（圖／Lalos Bakery）

〈沙赫〉是〈COVA〉歷史最悠久的蛋糕之一，今年推出6吋〈心型沙赫蛋糕 〉以占杜亞榛果巧克力醬和法國頂級可可粉融合製成滑順慕斯餡，層層釋放出醇厚巧克力與榛果香味。（圖／COVA)

〈85度C〉推出的6吋〈綻放真馨〉為今年旗艦明星商品，純白的蛋糕設計，僅簡單地使用水果與緞帶做裝飾，內餡為香草戚風蛋糕搭配鮮甜的牛奶布蕾口味，下層再夾入黑豆紫米餡，吃起來清爽無負擔。（圖／85度C）

〈金鑛咖啡〉今年主打以健康養生訴求的〈黑糖貴夫人〉蛋糕，使用中式食材製作，口味獨特。（圖／金鑛咖啡）

母親節將屆，為搶攻孝親商機，旗下有精品烘焙坊的高雄〈帕莎蒂娜〉餐飲集團，以及〈85度C〉和〈金鑛咖啡〉等台灣著名連鎖咖啡烘焙品牌，以及〈溫德〉德式烘焙、米蘭百年傳奇甜點名店〈COVA〉、法國米其林餐廳指定烘焙名店〈Lalos Bakery〉，都各自推出了造型浪漫繽紛、口味誘人的母親節蛋糕搶市。綜觀上述業者推出的母親節蛋糕，6吋是今年的主流，而健康口味並為感恩新食尚。

「在德國只有喪禮才會用康乃馨」，〈溫德 〉德式烘焙經營者麥可．溫德表示，德國人母親節不會送康乃馨，所以今年〈溫德〉的母親節蛋糕麥可決定用紅玫瑰為主軸製作〈魔麗紅〉蛋糕，表達對天下媽媽的愛與感謝。

〈 溫德〉的〈魔麗紅〉是用玫瑰、 白巧克力 與 覆盆子為主要材料， 層層堆疊出幸福感。可食用紅玫瑰花瓣碎拌入不甜膩鮮奶油中，輕輕地溫柔包附著蛋糕，搭配整朵 紅玫瑰綴飾豎立置中，增添幾分尊貴高雅，內餡則是以白巧克力慕斯交疊香草 玫瑰戚風蛋糕、嵌入閃閃發光的覆盆莓紅寶石凍、一層層穩坐在酥鬆迷人杏桃 塔皮上，每一口蛋糕在嘴裡都散發清幽淡雅的玫瑰香。5/7 號前預訂且付清，並 於 5/12-5/14 提貨即享8折優惠。

迎接母親節，高雄〈帕莎蒂娜〉餐飲集團旗下烘焙坊，今年推出〈香榭巴黎─繽紛莓果甜菜巧克力蛋糕〉，採用健康食材甜菜根，搭配綜合莓果、新鮮草莓、玫瑰、洛神製成卡士達奶餡與慕斯餡，與巧克力蛋糕體層層交疊出紮實綿密的口感，同時滿足酸、甜、香、濃、潤五感在口中交織出的繽紛滋味。〈香榭巴黎〉蛋糕售價1,200元，即日起至5/7止預購結清，享85折優惠(運費另計)。另有香檸蛋糕、栗子蛋糕、伯爵香橙水果慕斯、藍莓布丁巧克力蛋糕4款精選暢銷款蛋糕，提供消費者更多選擇。

法國〈 Lalos Bakery〉今年母親節推出的蛋糕很健康，主廚用口感清爽的乳酪慕斯為基底製作的〈莓果蒙卡蒂娜〉， 粉嫩色系的外表，搭上白巧克力製成的波浪圍邊，如同少女的裙襬隨風舞動般優雅怡人。以香草、開心果及杏仁為基底製成的蛋糕，核果與香草氣息相互交織，並以法國 Isigny 伊斯尼白乳酪與日本北海道乳酪混合再加入檸檬，而製成的檸檬乳酪慕思，清爽酸甜中，多了一份柔美優雅的香氣，內層擁有迷人風味的Q軟野莓果凍，讓整體味蕾更顯平衡。6吋的〈莓果蒙卡蒂娜〉每個980元，即日起開放預購，早鳥預購期間可享85折優惠。

米蘭傳奇百年甜點名店〈COVA〉為慶祝母親節，以傳承百年的精神與糕點技藝，打造3款義式母親節心型蛋糕，搭配預購限定(即日起至5/8日)的進口康乃馨花束，讓媽媽滿足甜蜜味蕾之餘，感受到無比的幸福。3款蛋糕中的〈6吋心型沙赫蛋糕〉則非常值得推薦。〈沙赫〉是〈COVA〉歷史最悠久的蛋糕之一，以占杜亞榛果巧克力醬和法國頂級可可粉融合製成滑順慕斯餡，層層釋放出醇厚巧克力與榛果香味，浸潤過黑巧克力的海綿蛋糕入口即化，中層杏桃醬清爽不膩，萬千馥郁滋味加上富含傳統意義的心型款式，呼應了母親節主題。

2017年母親節85度C分別推出2款6吋蛋糕、2款8吋蛋糕與1款10吋蛋糕。5款主題蛋糕中，6吋的〈綻放真馨〉是85度C今年母親節的明星商品，純白的蛋糕設計，僅簡單地使用水果與緞帶做裝飾，內餡為香草戚風蛋糕搭配鮮甜的牛奶布蕾口味，下層再夾入黑豆紫米餡，吃起來清爽無負擔。

金鑛咖啡今年也推出5款母親節蛋糕，價格自690元起至890元，在口味及外型設計上，主打網紅系蛋糕，其中主打以健康養生訴求的6吋〈黑糖貴夫人〉蛋糕售價690元，8吋890元，打破以往對健康等於口味單調的印象，使用中式食材製作，口味獨特。外層以黑糖鮮奶油淋面，香氣四溢；蛋糕主體以富含維生素E的胚芽為基底，內餡使用黑豆紫米餡搭配布丁，紫米具有維生素B1及維生素B2，給懂得照顧自己也照顧家人的媽媽。

(工商)