八田與一銅像遭斷頭 日高中生募款修復

日本岡山學藝館高校學生走上街頭募款，希望能協助修復八田與一銅像。(擷取自岡山學藝館高等學校臉書)

許多民眾慷慨解囊。(擷取自岡山學藝館高等學校臉書)

烏山頭水庫的八田與一銅像日前遭斷頭破壞，但遭砍下的頭部銅像目前仍遍尋不著。嘉南農田水利會已委託奇美博物館團隊趕在5月8日舉辦的八田與一追思活動前修復。日本岡山學藝館高等學校學生這幾天拉著海報走上街頭募款，希望能協助修復八田與一銅像。

日本岡山郡岡山學藝館高校的臉書PO出學生們在西大寺火車站前募款，拿著海報及募款箱，希望民眾能捐款並希望籌措的款項能協助修復八田與一銅像，照片中可以看出許多民眾慷慨解囊。

該臉書表示，西大寺火車站主要是岡山學藝館高校學生以及西大寺高校學生，參與募款活動的學生表示，希望藉由該活動讓更多學生知道這個歷史。

對此，台大教授台大法律系教授李茂生在臉書表示對於日本高中生募款行為感到吃驚，他說如果想關懷台灣，大可進行研究或舉辦個小型研究會，嘗試去理解何謂殖民、近代台日關係的內涵等，而不是用最簡單的街頭募款。

李茂生指出，八田事件最難以解決的問題在於傳統的本省與外省、藍或綠的文化與政治問題，還有頭在哪裡的現實問題。「這些都不是錢可以解決的」。李茂生說若這些高中生將來用募到的錢，到臺灣請偵探，讓他們去尋找那顆頭的話，這倒是會有點創意的fu。不然的話，臺灣可能只好去奇美借仿製的頭，或將老蔣的頭直接焊到八田的身上了。真心不騙人。「我覺得後者或許可以促進民族融合。」

日本高中生募款修復八田與一銅像的消息一出，便引發許多網友討論，有網友表示「錢不是重點，心意無限大」、「太慚愧了！這事情我們應該自己來的」、「好慚愧QQ」、「真好，有心」；不過也有網友表示「蛤！不是修好了嗎」、「有獨派皇民這豬隊友 修好也沒用」、「奇美博物館負責中…不需要募款吧」、「臺灣已經在修啦，不需要募款吧」。

(中時電子報)