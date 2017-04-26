MLB》功夫熊貓膝傷免戰 普萊斯復出有眉目

賽揚強投普萊斯周末將擔任餵球投手。(美聯社資料照)

紅襪26日將右膝扭傷的「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval ）放入傷兵名單，好消息是賽揚獎左投普萊斯（David Price）的復出已有進展。在昨天模擬投了45球之後，普萊斯周六將於芬威球場擔任餵球投手，為2月底左肘扭傷後首次面對打者。

「昨天在牛棚投了45球，分成3次各投15球，中間間隔8分鐘，4種球路都投了，今天手臂的感覺也很好，」普萊斯在推特上說：「好啦，我的答案都已經說了，如果有更多問題，請去找總教練吧！」

紅襪教頭費洛（John Farrell）也證實普萊斯的復出有了具體進展，「基本上他現在就是以5天1輪來調整，昨天份量比較重，今天感覺不錯很好，明天就像正常的先發節奏一樣，會是份量比較輕的牛棚練投，周六在看看他面對打者的狀況如何。」

然而，被問到普萊斯是否最快下周就會展開小聯盟復健賽，費洛仍未給出明確的時間表，表示對於周六之後的復出行程，目前都還沒有答案。

本季敲出3轟的山多沃因膝傷進入傷兵名單。（美聯社資料照）

可能的話，紅襪當然希望普萊斯盡早痊癒歸隊，畢竟目前傷兵不少，去年左肩開刀的三壘手山多沃，因為右膝扭傷放入傷兵名單。本季功夫熊貓的打擊率雖僅2成13，仍有3轟、10打點的貢獻。

此外，紅襪二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）也被金鶯馬恰多（Manny Machado）撞傷左膝與腳踝，傷勢需要逐日觀察。

(中時電子報)