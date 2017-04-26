MLB》功夫熊貓膝傷免戰 普萊斯復出有眉目
紅襪26日將右膝扭傷的「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval ）放入傷兵名單，好消息是賽揚獎左投普萊斯（David Price）的復出已有進展。在昨天模擬投了45球之後，普萊斯周六將於芬威球場擔任餵球投手，為2月底左肘扭傷後首次面對打者。
「昨天在牛棚投了45球，分成3次各投15球，中間間隔8分鐘，4種球路都投了，今天手臂的感覺也很好，」普萊斯在推特上說：「好啦，我的答案都已經說了，如果有更多問題，請去找總教練吧！」
紅襪教頭費洛（John Farrell）也證實普萊斯的復出有了具體進展，「基本上他現在就是以5天1輪來調整，昨天份量比較重，今天感覺不錯很好，明天就像正常的先發節奏一樣，會是份量比較輕的牛棚練投，周六在看看他面對打者的狀況如何。」
然而，被問到普萊斯是否最快下周就會展開小聯盟復健賽，費洛仍未給出明確的時間表，表示對於周六之後的復出行程，目前都還沒有答案。
可能的話，紅襪當然希望普萊斯盡早痊癒歸隊，畢竟目前傷兵不少，去年左肩開刀的三壘手山多沃，因為右膝扭傷放入傷兵名單。本季功夫熊貓的打擊率雖僅2成13，仍有3轟、10打點的貢獻。
此外，紅襪二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）也被金鶯馬恰多（Manny Machado）撞傷左膝與腳踝，傷勢需要逐日觀察。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。