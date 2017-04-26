美國公民在陸涉間諜案 遭令驅逐出境

美國籍華僑潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）近期將被驅逐出中國大陸。(圖/推特帳號:China Commission)

美國公民僑潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）在大陸涉及間諜活動，兩年前被當局逮捕，大陸法院現已判處她三年六個月徒刑，隨後又下達驅逐令。該事件之前導致美中關係緊張，也引起聯合國關注。

據中央社訊，潘婉芬是在越南出生的華人，並且入籍美國，她在2015年進往中國大陸參加宣傳德州休斯敦活動期間被逮捕。她的丈夫吉利斯（Jeff Gillis）透露，其妻被控在1996年至1998年間，為外國政府從事間諜活動，而有利當事人辯護的證據也被大陸當局湮滅。

在潘婉芬的判決出來後，她的辯護律師尚寶軍出面說明情況。尚寶軍說：「潘在南寧市受審時認罪，而且無意上訴；她可能會很快被遣送美國，但目前還不知道日期。」

尚寶軍補充道：「由於該案涉及國家機密，在判決書公布前尚不便透露判決細節。」

(中時電子報)