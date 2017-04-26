汽車撞路燈 台東市豐田里長傷重不治

小客車幾乎要包覆路燈，強烈的撞擊力道導致駕駛傷重不治。（黃力勉攝）

地方民眾表示黃堯祿熱心地方事務，意外實在來的太突然！（黃力勉攝）

台東市豐田里長黃堯祿，昨天晚間開車行經南島大道時，車輛失控衝上安全島並撞上路燈，強大的撞擊力道讓車輛側邊幾乎包住路燈，安全氣囊也爆開，黃堯祿被卡在車上動彈不得，經救難人員將他救出送醫急救後仍然傷重不治，院方也為他抽血釐清是否有酒駕。

黃堯祿昨天晚間獨自開著小客車行經南島大道時，車輛突然衝上車道中間的安全島、撞上路燈，強烈的撞擊力道讓車體扭曲變形、安全氣囊爆開，黃堯祿被卡在車上，路過民眾急忙報案，警消到現場後破壞車門，救出被卡在駕駛座的黃堯祿，不過他已經失去生命跡象，送醫急救仍回天乏術。

由於黃堯祿月前父親過世，才剛辦完喪事，突然傳出他的噩耗，讓地方民眾都大表不捨，吃驚的表示「怎麼會這麼突然？」地方民眾也大多表示黃堯祿熱心地方事務，意外實在來的太突然！

(中時)