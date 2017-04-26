新錢坑!？前瞻計畫六大缺失

行政院長林全在行政院會拍板通過「前瞻基礎建設特別條例」。（張鎧乙攝）

中國國民黨主席洪秀柱（前中）24日到北港朝天宮參拜媽祖，與基層黨員座談；對於前瞻基礎建設計畫，她認為要提出真正的精算報告與願景，現在出現食安問題，不要就說也是關心食安的計畫。(中央社)

蔡政府預計投資約8,900億元，推動涵蓋五大項目的前瞻基礎建設計畫，各縣市立即搶奪預算，並引發「重綠輕藍」綁椿爭議。而行政院對前瞻基礎建設計劃僅以報告事項處理，有經過行政院會議，不符合政府體制運作原則。急就章方式推出令立委批為「燒錢計劃」，會把國家搞垮。媒體更分析指出，前瞻基礎建設計畫有6大缺失，希望政府良善規劃、加強財政紀律，不然會淪為「錢坑」債留給子孫。

據《壹週刊》報導，前瞻基礎建設計畫有6大缺失：1.建設本身若不符合民眾所需，將產生更多低效能蚊子館；2.資源分配過程黑箱，藍綠執政縣市分配不均；3.建設項目不見得符合地方民眾真正所需；4.以特別預算方式舉債，政府預算濫用更加惡化；5.忽視環保、濫徵土地，嚴重侵害土地正義；6.偏重軌道建設等硬體建設作法，無法挽救台灣經濟。

該刊特別指出，雲林縣府規劃興建15.5公里高架道路，直達北港朝天宮。該工程經費高達139億元，就被質疑為標準的「政治支票建設」。台大教授劉靜怡指出，300多項前瞻計畫核定本，效益評估只有2頁，「如果這是學生報告，我一定把他當掉」。

其實，蔡政府以特別預算推前瞻基礎建設計畫，是拚2018年底九合一選舉，導致欠缺民眾參與、效益評估，恐留下蚊子館「錢坑」，讓後代子孫承擔痛苦

(中時電子報)