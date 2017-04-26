花百億買中國潛艇 泰國政府：價格便宜還買2送1
泰國自2014年5月22日發生軍事政變並與西方國家關係緊張，讓泰國動起軍購念頭。就在24日泰國副總理兼國防部長巴維‧翁素萬（Prawit Wongsuwan）宣布，該國內閣已批准從中國採購一艘價值約135億泰銖(約合新台幣118.06億元)的潛艇。而巴維表示選擇中國制潛艇的原因就是比起其他國家開出來的價格，中國的價格最便宜。
去年7月就有消息傳出，泰國政府確認購買3艘中國產潛艇計劃，總價達360億泰銖(約合新台幣314.84億元)，這次被批准的是第一艘。而泰媒報導稱，新潛艇計畫派遣至泰國灣和安達曼海。《BBC中文網》也報導，首艘中國制潛艇的交付時間訂在6年內，另兩艘在10年內交貨。
另外，《俄羅斯衛星網》日前也報導，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）在內閣會議後表示「潛艇對泰國而言是必須的，且目前國內無法生產。」，而中國甚至提出可以向我們出售兩艘潛艇，而第三艘將免費贈送給我方」。還有外媒報導，中國能獲此訂單，除了潛艇性能出色外，也因中國願意提供為期10年的分期付款優惠。
(中時電子報)
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