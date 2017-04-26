文化部挹注，後山文學獎首獎獎金多3倍

台東生活美學館長李吉崇（左起）、後山文學獎得主李家棟、梁玉琴及作家徐慶東，鼓勵民眾多提筆寫作踴躍投稿。（黃力勉攝）

由台東生活美學館主辦的後山文學獎徵件活動，從即日起到9月12日為止，將向全國民眾徵件。美學館長李吉崇表示，為了鼓勵在地民眾踴躍書寫，在文化部的支持下，在地書寫組散文首獎獎金達6萬元，比往年獎金多出3倍，鼓勵更多民眾加入書寫的行列。

後山文學獎分為在地書寫與全民書寫，在地書寫限制設籍、工作或居住於花東兩縣的民眾，並細分為社會組、高中職組及國中組，未符合資格的則納入全民書寫，書寫內容須與花東相關，其中在地書寫社會組散文類最高獎金6萬元，新詩最高獎金為5萬元。

後山文學獎原本由民間團體後山文化工作協會辦理，但礙於經費不足一度停辦，美學館接手後今年已經是第4屆，暑假期間還舉辦後山青少年文學營，近年來投稿人數逐漸增加，尤其今年獎金提高後，預計將有更多民眾投稿。

美學館邀請後山文學獎得主現身說法，其中梁玉琴非科班出身，15年前因為父親過世開始提筆創作。林玉琴說，生活在工作與小孩間周旋，變得一團亂，但在投入文學創作後，檢視自己抽絲剝繭，讓心逐漸沉澱，也獲得救贖。

另一位文學獎得主李家棟，則是寶桑國中的老師，他強調創作就是立即提筆、多寫，加上大量的閱讀，以最貼近自己的事務創作，思考、探索自己，就能遨遊在文字遼闊的世界中。

(中時)