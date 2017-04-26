文化部挹注 後山文學獎首獎獎金多3倍
由台東生活美學館主辦的後山文學獎徵件活動，從即日起到9月12日為止，將向全國民眾徵件。美學館長李吉崇表示，為了鼓勵在地民眾踴躍書寫，在文化部的支持下，在地書寫組散文首獎獎金達6萬元，比往年獎金多出3倍，鼓勵更多民眾加入書寫的行列。
後山文學獎分為在地書寫與全民書寫，在地書寫限制設籍、工作或居住於花東兩縣的民眾，並細分為社會組、高中職組及國中組，未符合資格的則納入全民書寫，書寫內容須與花東相關，其中在地書寫社會組散文類最高獎金6萬元，新詩最高獎金為5萬元。
後山文學獎原本由民間團體後山文化工作協會辦理，但礙於經費不足一度停辦，美學館接手後今年已經是第4屆，暑假期間還舉辦後山青少年文學營，近年來投稿人數逐漸增加，尤其今年獎金提高後，預計將有更多民眾投稿。
美學館邀請後山文學獎得主現身說法，其中梁玉琴非科班出身，15年前因為父親過世開始提筆創作。林玉琴說，生活在工作與小孩間周旋，變得一團亂，但在投入文學創作後，檢視自己抽絲剝繭，讓心逐漸沉澱，也獲得救贖。
另一位文學獎得主李家棟，則是寶桑國中的老師，他強調創作就是立即提筆、多寫，加上大量的閱讀，以最貼近自己的事務創作，思考、探索自己，就能遨遊在文字遼闊的世界中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。