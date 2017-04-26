《時來運轉》綠衫軍氣勢如虹 公牛力擋聽牌
公牛明天(27日)早上8點30分，將到塞爾提克作客，進行季後賽首輪第5戰。公牛在季後賽有個不錯的開始，客場拿下兩勝後，讓人聯想到「老八傳奇」是否有可能在本季再度發生。但遺憾的是，從隆多（Rajon Rondo）受傷後，公牛已經不知勝利為何物。因此公牛能否在老大哥韋德（Dwyane Wade）以及球隊一哥吉米巴特勒（Jimmy Butler）的帶領下，演出逆轉戰局的戲碼，將會是我們持續關注的焦點。
塞爾提克可說是從逆境中找回生存的方式，主場被0:2的落後之後，到了客場也以「其人之道還治其人之身」的方式，將雙方的前四戰打成平手。雖然綠衫軍能扳平戰事很多人都認為帶點幸運的成分，但就運動比賽的結果論來說，贏球的事實是可以給所有否定的輿論給打臉。因此打開勝利之門的塞爾提克能否繼續這樣贏下去，就看「小火車」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）如何帶領球隊向前衝。
本場比塞爾提克要讓公牛8.5分，而前面也提過，公牛自從傷了主力控衛後，面對塞爾提克就已經無法拿下勝利。而這場比賽可以說是雙方在本系列賽變成變相的三戰兩勝後的第一戰，我相信塞爾提克會全力拿下勝利，來領取聽牌優勢。因此本場比賽看好塞爾提克讓分過盤，是一個合理的選擇。
本場推薦：塞爾提克過盤
(中時電子報)
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