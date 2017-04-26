OPEN醬到院當志工 用歡樂鼓舞病童
「將歡樂帶給住院的小朋友，祝小朋友早日康復！」OPEN醬昨天又受邀到童綜合醫院慰問病童，連續四年到醫院進行互動表演，鼓勵並祝福生病的小朋友都能早日康復、健康長大。
活動由OPEN醬偕同好朋友小竹輪一起到醫院做志工，昨先在梧棲院區一樓大廳進行舞蹈演出，輕快的舞步帶動現場活躍的氣氛，讓到院看診的病患、病童與家屬都能獲得愉悅的心情；在兩首輕快又活潑的舞曲之後，就進行有徵答送小禮品活動，現場的大小朋友都踴躍的搶答。
最後則開放現場民眾進行與OPEN醬與小竹輪合影時間，雖然想要合照的民眾隊伍排得很長，但是OPEN醬與小竹輪仍非常的熱情與民眾一一拍照，讓現場民眾與小朋友都笑開懷。
一樓演出結束後， OPEN醬與小竹輪也一起到兒童病房區探視病童，鼓勵生病的小朋友要加油，趕快恢復健康活力；所有病童看到只有在電視上才能看到的OPEN醬與小竹輪現身，都非常的興奮，想要摸摸OPEN醬與小竹輪，陪在身旁的家長也拿起手機幫孩子拍下難得的留念，讓沉悶住院期間添加了歡樂。
(中時)
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