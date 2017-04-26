不只螢火蟲、藍眼淚！旅遊達人私房「台灣生態秘境」報你知

觀光局規劃「2017生態旅遊年」。（圖為台灣東北角海岸美景，達志影像／shutterstock提供）

春暖花開，近來許多人的臉書總是被盛開花朵、螢火蟲美照洗版，然其實「寶島」台灣的美可不僅有這樣呢！除美味小吃、重要歷史建築，有好山好水的台灣也有多元生態！知名旅遊作家943就推薦去龜山島賞鯨豚、澎湖看玄武炎，而跑過世界多地的極地超馬好手林義傑則推薦台北象山步道賞螢火蟲、另台灣旅遊名人謝昕璇（CC）則推薦小琉球的綠蠵龜潛水趣！

馬祖海上奇景「藍眼淚」。（本報系資料照）

台灣有多美！等你親自來發現！交通部觀光局為推廣國內生態體驗，鼓勵國人多接觸台灣美麗的大自然景色，規劃推動一系列生態體驗觀光主題，分別為生態旅遊年、海灣旅遊年、小鎮漫遊及脊樑山脈生態旅遊年，並規劃「2017生態旅遊年」。

桃園東眼山森林。（林宜靜 攝）

別小看只有36000平方公里的台灣，海拔3952公尺的玉山比日本富士山（3775公尺）、韓國漢拿山（1950公尺）還來得高；四面環海的台灣東面還是世界最大洋—太平洋。獨特的地形造就了台灣多元生態之美！

春夏交替，正是螢火蟲出沒的好時機。（台北市立動物園提供）

為推展台灣生態觀光，觀光局也與國內旅行業者合作，包裝推出原住民部落、夜探螢火蟲、濕地生態、離島風情、森林步道、賞蝶賞花等20條精緻且多樣化之生態體驗行程，邀請民眾來趟感受大自然的優遊慢活。然而台灣生態旅遊還有哪些私房景點呢？來聽聽旅遊達人怎麼說！

宜蘭龜山島賞鯨豚。（本報系記者 李忠一攝）

●943推賞鯨豚、看玄武炎、黑面琵鷺

撰寫過多本旅遊書，推廣不用花大錢也能玩出旅遊精髓的「943」看到觀光局推出的生態旅遊行程就很讚賞！她說，這20條行程都很有特色，含括台灣東西南北及外島，各個季節品生態都能玩出不一樣的驚喜！

石門山高山杜鵑。（OK BUS提供）

絕大多數行程都去過的943特別推薦4～10月去「龜山島賞鯨豚」。台灣因黑潮將海底有機鹽沖上海面行程豐富的海洋資源，讓龜山島成為台灣三大漁場。在此看可愛的鯨豚表演180度旋轉翻跳，映照碧藍的太平洋，實在好療癒！

澎湖西嶼的「大菓葉柱狀玄武岩」，特別是黃昏夕陽下，石柱下窪地在雨後形成水潭下倒映美景讓人動容。（圖取自菊島歡樂遊-澎湖國家風景區Facebook）

另澎湖群島的「玄武炎」奇觀，943也大力讚賞！其中澎湖西嶼的「大菓葉柱狀玄武岩」更是壯觀！特別是黃昏夕陽下，石柱下窪地在雨後形成水潭。排列整齊的玄武岩石下方種植著藍天草，石柱與藍天、自然美景倒映在水中，有如仙境的美景讓人流連忘返。此外，來到澎湖也別到望安島看看超萌綠蠵龜！

嘉義溪口、鰲鼓濕地生態之旅_鰲鼓濕地。（原森旅行社提供）

另雲嘉濱海岸的「黑面琵鷺、黑面燕鷗」也是愛鳥者不可錯過！943指出，每年10月到隔年4月，是候鳥南下到台灣避冬的高峰期，來台南北門濕地就可以看到牠們壯觀的群飛上空秀，記得拍照時可別打擾美麗的牠們喔！

森呼吸人文生態探索之旅_杉林溪森林生態渡假園區。（星斗雲旅行社提供）

●「2017台灣生態觀光大使」林義傑、謝昕璇怎麼說？

除943推薦外，身為觀光局「2017台灣生態觀光大使」的超馬好手林義傑、旅遊名人謝昕璇（CC）也透露他們喜愛的旅遊景點！林義傑透露，位在台北市信義區的「象山步道」就是他的私房景點，每道春夏交替，就有可愛的「火金姑」出沒，歡迎大家來這裡散步看看螢火蟲，說不定也可和他偶遇呢！

小琉球私房潛點，海森林比人大的海扇-張嘉麒攝影。（鵬管處提供）

謝昕璇（CC）則是推薦小琉球生態之旅！才剛從那返回台北的她對那裡景色讚不絕口！話說小琉球擁有全世界「綠蠵龜與人最親近的距離」。遊客能在此下海浮潛，輕易地與海龜同遊大海！

【頂笨仔】螢光晚會人文生態之旅_白面鼯鼠。（綠生活旅行社提供）

●台灣在地觀光大使遴選 看寶島還有哪些不一樣

台灣生態資源豐富，四季有賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度、生態體驗活動，除能參加團體行程，聽專業導遊講解帶路外。觀光局也規劃「台灣好行」巴士路線，歡迎大小朋友用最環保經濟的方式遊台灣！

【頂笨仔】螢光晚會人文生態之旅＿螢光蕈。（綠生活旅行社提供）

此外，為讓民眾更深入瞭解台灣生態之美，感受大自然的壯麗景色，交通部觀光局將舉行「台灣在地觀光大使」徵選活動，徵選北中南東各一名觀光大使來分享台灣豐富多元的生態美景。不分男女、年紀，只要你喜愛旅遊，歡迎你來報名，讓寶島台灣的美讓更多人知道！「漫遊台灣‧生態體驗」讓下一代與我們一起感受台灣生命力！

(中時電子報)