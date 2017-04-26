《政經》爆花大錢收視差 彭文正拿證據反駁

彭文正、李晶玉夫婦跳槽到民視主持《政經看民視》。(圖／本報系資料照)

彭文正秀證據反駁收視差。(圖／翻攝自彭文正臉書)

彭文正、李晶玉夫婦跳槽到民視主持《政經看民視》，近日卻傳出年燒7千萬製作費，收視率卻不如預期，彭文正秀出收視率表反擊，呼籲「不要抹煞同仁的努力」。

民視近來掀起股權大戰，常董陳清福質疑董事長郭倍宏上任後，電視台收視不振，其中《政經》製作費年燒7千萬，效益卻不如預期，彭文正25日透過臉書反擊，秀出收視率表表示：報告陳清福常董，《政經看民視》昨天收視率全國政論第一名，而且經常如此。不要抹煞同仁的努力！」

《政經看民視》播出8個多月，收視最高1.6，農曆年前都是談話節目冠軍，現在平均約在0.8至0.9，也有第2名，表現算是穩定。

(中時電子報)