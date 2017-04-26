謝霆鋒嗆等看吃屎 陸名嘴保證現拉現吃

謝霆鋒親打臉分手，並喊話宋祖德「期待他吃給我們看！」對此，宋祖德表示，如果爆料有誤，對自己的言論負責，承諾會現拉現吃。（圖／取材自東網、達志影像）

「鋒菲」戀自2014年復合至今，王菲和謝霆鋒形影不離，一舉一動都是關注焦點，外界也很期待兩人早日宣布好消息，不過大陸綜藝娛樂評論家宋祖德日前卻在微博爆王菲和謝霆鋒已協議分手，還撂狠話如果爆錯要吃狗屎，謝霆鋒正面回應「期待他吃給我們看」對此，宋祖德說，對自己的言論負責，不擔心被告，他也承諾願意現拉現吃。

宋祖德常對娛樂圈發表轟動猛料，又有「宋大嘴」稱號，他24日連PO多次發文，強調王菲和謝霆鋒已經協議分手，表示王菲去年演唱會後，兩人關係越來越僵，而「鋒菲」在一起只是為了撈金，宋祖德還發誓：「如果我爆料錯了，我會直播吃400克狗屎」，祖德狂言一出，謝霆鋒昨則在臉書親打臉「期待他吃給我們看！」

對於謝霆鋒推翻分手傳聞，宋祖德接受《東網》訪問時表示，謝霆鋒只是嘴上說說，如果對方拿出結婚證，他自然履行承諾吃狗屎，宋祖德更指出，可以由謝霆鋒提供狗，宋祖德承諾現拉現吃，「網友若不信，可以由謝霆鋒請公證員和律師到場」，還信誓旦旦說：「敢於承諾吃，是因為謝霆鋒王菲絕對不可能成婚」。

(中時電子報)