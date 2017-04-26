驚！ 美智庫：全球共有14,923枚核彈

過去在冷戰時期，最常出現的畫面之一：核彈攻擊後的蕈狀雲。（圖/美聯社）

打從核子武器問世起，全球局勢似乎就脫離不了它，然而在強人國家拿他當保命符、大國拿著當籌碼時，究竟全球有哪些國家擁有核彈？而又有多少顆存在於這個世界？美國核子科學研究的智庫最新統計數據顯示，全球有九大擁核武國，包含美俄英中等，共計約有14,923枚核彈，讓整個世界壟罩於微妙的恐怖平衡之中。

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，美國總統川普（Donald Trump）上任後，除了大舉增加國防預算外，更打算投入1兆美元（約30.2兆台幣）將美國核武設備全面現代化。然而不甘示弱的北韓，於上回核試爆與試射導彈後，仍不斷地對外釋出消息，隨時可能進行下一回合的試爆，讓整體國際局勢再次面臨挑戰。根據美國核子研究智庫的報告顯示，當前擁有核武的國家，除了冷戰雙強美俄外，尚有英國、法國、中國大陸、印度、巴基斯坦、以色列和北韓。其中，一直傾全國之力發展核武的北韓，智庫認為他們至少擁有8枚或以上的核彈設備。

全球擁有核子武器的國家分佈圖。（達志影像/Shutterstock）

前蘇聯最大規模的核彈-「沙皇炸彈」。（達志影像/Shutterstock）

這九個坐擁核武的國家當中，以繼承前蘇聯（USSR）的俄羅斯擁有最多，共計約7千枚現役與即將退役的核彈，美國擁有6,800枚次之。歐洲的法國則有300枚、英國215枚；南亞雙雄的印度與巴基斯坦，分別坐擁120與140枚，不僅是一種軍備競賽，更是維持恐怖和平僵局的方法之一。而國力日漸崛起的中國大陸，則擁有至少260枚核武；建國之初被阿拉伯世界包圍的以色列，始終對外否認擁有核子武器，但智庫認為，他們至少有80枚的庫存核彈。

(中時電子報)