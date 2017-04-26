肋骨斷還能唱歌 王鴻薇酸鄭文燦會不會痛？

桃園市長鄭文燦被彭克英推擠。（張企群翻攝）

桃園市長鄭文燦日前遭反年改民眾推擠，綠委段宜康更在前日爆料指出鄭文燦左側肋骨斷兩根。國民黨台北市議員徐弘庭在臉書分享鄭文燦22日出席活動高歌的報導，並質疑「推擠是真的，但4月22日唱歌、4月24日肋骨斷兩根！段宜康，你搞的大家好亂啊！」王鴻薇、蔡正元也在臉書酸諷刺鄭文燦。

王鴻薇前日在臉書表示「鄭文燦唱歌會痛嗎？段宜康說鄭文燦在419時被反年金打断肋骨，不知鄭文燦在3天後還在桃園高歌會不會痛哟?!」；蔡正元也在臉書酸「鄭文燦不是還在唱歌嗎？怎麼隔兩天肋骨斷兩根」。

鄭文燦肋骨斷兩根的消息遭質疑，段宜康隨即貼出鄭文燦就醫的診斷說明書，並指出「這個國民黨的市議員叫徐弘庭，是連勝文的跟班。」段宜康說4月22日，鄭文燦在公益活動被點名上台，只好忍痛為弱勢團體和老人家唱歌，「徐弘庭這種好命的人，一輩子不知道什麼叫忍痛。」

對此，徐弘庭則在臉書致歉，並表示自己不是段宜康口中的好命人，只是來自普通家庭，從工讀生、助理開始做起的小孩，成長過程中，該吃的苦、該面對的挫折從沒有少過，所以請段宜康不要亂扣帽子。

徐弘庭說，有鑑於段宜康過去有太多不實或爭議的爆料、指控，所以看到段宜康爆料鄭文燦今天就醫，卻又看到媒體提到鄭22日餐與活動唱歌，但推擠又是發生在19日，而感到困惑。徐弘庭說對段宜康過去爆料不實的印象太深所產生刻版印象以及誤會向他致上負責任的歉意，「也希望段委員也能夠把欠林滄敏委員的曲棍球負責任的吞下去」。

另外，王鴻薇也在臉書表示有個民進黨立委叫做段宜康，專門收集曲棍球。段宜康應該永遠不知道什麼叫做守信，所以曲棍球繼續還跟著他。「我看到鄭文燦的診斷證明了，祝鄭市長早日康復，但還沒看到吞曲棍球。」

(中時電子報)