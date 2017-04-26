家長拒調整國中會考考場 教長潘文忠籲體諒
今年國中教育會考將調整考場，但許多受影響的國中家長「堅持不換」，教育部長潘文忠今天說，如果不換考場，因為交通管制或噪音等因素影響到考試，對考生更加不利，他希望家長可以體諒，依照目前規畫調整考場。
今年國中教育會考5月20日、21日兩天舉行，但520當天有反年金改革團體要上街頭，教育部決定調整考場，原本在北一女、成功高中應試的考生，將分別改到師大附中、建中考場，1664人受到影響。
這次受到影響的考生來自7所國中，其中弘道國中460位考生要從北一女改去台師大附中應試，學校家長會相當不滿，他們做成決議，堅持「不更換考場」，如果有抗議要求加強警力處理。
對於家長的反彈，潘文忠今天在立法院表示，為了會考，考生已經準備了3年，教育部希望他們520、521兩天可以安心應考，因此決定調整考場，也一定會做好相關因應措施，希望家長體諒。
潘文忠表示，如果不調整考場，因為街頭陳抗的因素，有些考生可能無法即時到考場，甚或在考試時受到噪音干擾，都會影響到他們表現。而且，從北一女移到師大附中，其實相去不遠，他希望考生及家長接受教育部的安排，讓考生可以安心應考。
(中時)
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