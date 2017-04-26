韓全面部署薩德系統 爆警民衝突

薩德部署現場，抗議民眾高舉立牌主張立場。(圖/環球網)

反薩德的星州居民與警方發生推擠衝突。(圖/還球網)

星州居民凌晨就趕到部署現場攔阻。(圖/環球網)

南韓在今天(26日)全面部署美軍的終端高空防禦飛彈「薩德」，但是傳出雷達系統的電磁波會對人體有負面影響，引起部分民眾抗議，在部署現場爆發警民衝突。

據韓聯社訊，駐韓美軍在當地凌晨開始執行部署薩德之勤務，將系統設備運往星州高爾夫球場，為保安全無虞，當局出動上千警力封鎖要道，但還是發生了激烈衝突。

據瞭解，星洲居民約50位民眾到部署現場欲阻攔軍車行進，遭到現場員警強制驅離，衝突中有數位民眾受傷送醫。

分析人士指出，薩德系統的構成包括移動發射台、X 雷達系統、反導系統、交戰指揮、發電機與冷卻機等設備；此次強行部署「薩德」，可能是為防範總統大選造成的變數。

(中時電子報)