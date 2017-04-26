藍委杯葛前瞻條例審查 會議暫時停擺

國民黨立委們一字排開站在主席台前拿著標語、喊口號，持續表達藍營立場。（劉宗龍攝）

國民黨立委們一字排開站在主席台前拿著標語、喊口號。（劉宗龍攝）

邱議瑩宣告開會後，藍委仍一字排開站在主席台前，不肯離去。（劉宗龍攝）

立法院經濟聯席委員會今審查《前瞻基礎建設特別條例》草案，民進黨團一早就先搶占主席台，慎防在野黨杯葛，以確保議事順利進行；國民黨團則在會議一開始，就祭出「拖字訣」，排隊登記針對「權宜問題」發言。過程中，藍委抗議發言時間不足，趁亂杯葛，高喊「錢坑法案，債留子孫」，會議暫時停擺。

國民黨團在會議一開始，就圍在主席台前，試圖拖延議事。總召廖國棟向著台上召委、綠委邱議瑩拍桌稱「小英說可以拍桌」，要求登記權宜問題；邱議瑩則回稱，「我不是小英，不用對我拍桌」，「擋在我前面就是一種干擾」，承諾將完整滿足各立委發言需求，要求大家回座。

不過，即使邱議瑩宣告開會後，藍委仍一字排開站在主席台前，不肯離去。打頭陣發言的廖國棟一劈頭就指責主席霸凌，蠻橫不夠公正，更引述媒體社論指出38項軌道建設，有15項捷運跟輕軌，有多少效益值得檢討。

但因發言時間只有兩分鐘，引發在場藍委不滿，高喊「要建設，不綁樁」，會議暫時停擺。邱議瑩表示，馬政府時代相關特別預算、條例，民進黨都沒有阻擋，要關心地方建設的藍委一起努力完成條例審查，接下來才有預算編列的審查。

邱議瑩反問，如果今天連條例草案都不給審，要的建設從何而來？現在的杯葛就是在阻礙台灣進步，不讓政府建設台灣，全國人民都可以看到這一場鬧劇，請大家回座，好好審查。

(中時)