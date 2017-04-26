補助移工子女1年20億？林美珠：僅45名 1年551萬
近日外傳政府每年補助來台移工子女20億元安置費用，引發譁然。立法院衛環委員會今天針對外籍勞工在台生育子女增長，對我國人口政策影響與因應，以及安置、治安、就養、就醫、就學、就業等「2安4就」，進行專案報告。
勞動部長林美珠指出，今將針對非本國籍人所生的無依兒童，並經安置於相關機構，包括社團法人、安置機構、寄養家庭或留養等，由於多數為父不詳、母行蹤不明，形同棄養而有安置必要，總統府人權諮詢委員會非常重視。
她指出，日前台北市社會局反映，無依兒童相關機構、寄養人家等衍生的相關費用，經討論認為，由於為台灣引進外勞以後產生相關管理情事，基於人道，對於這些兒童應予以妥適安置，並決議由就業安定基金當中支付。
但林美珠指出，數字絕非外傳1年20億元，目前據了解，符合規定有需要者僅45名，每年17萬5000元、每月600元，預估1年總共551萬元左右。不過，她強調，必須為生母經《就業服務法》引進的移工，方符合條件。
她也說，每年外籍人士所生子女為數不少，平均1年約有700人，但有些為外籍學生、外僑或外國來台白領工作者。
(中時)
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