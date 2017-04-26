《瑯琊榜》靳東爆與白百何開房 他氣炸！

靳東被爆和女星開房，他發聲明駁斥。（圖／翻攝微博）

靳東聲明。（圖／取自靳東工作室）

白百何日前才發生「出軌門」事件，沒想到最後被指戴綠帽的老公陳羽凡出面證實兩人早已悄悄離婚，白百何並不構成出軌。可近日大陸網上又爆出她合作新劇《外科風雲》的男星靳東開房間，白百何還被指傷心停工，對此，靳東可說氣炸，昨發出聲明反駁。

日前大陸網上流傳一篇靳東與白百何開房，導致白百合停工痛徹心扉以及靳東25年來的努力全白費的文章，震驚不少網友。由於靳東先前在《瑯琊榜》中演出「藺晨」深受好評，最近他與白百何合作的《外科風雲》收視率更相當亮眼，對於被爆開房，靳東也無法吞下這口氣，發出聲明表示這都是惡意誹謗！

靳東在聲明中，要求各大媒體停止轉載發佈不實資訊，但最讓人窩心的，是他在聲明中完全沒有提到女方名字，不少網友也大讚他是個暖男。

(中時電子報)