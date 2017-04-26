《人民的名義》收視破7 創10年來紀錄

《人民的名義》播出後造成轟動。(圖／翻攝自《人民的名義》微博)

大陸反腐劇《人民的名義》播出後造成轟動，收視和口碑皆獲好評，近日將迎來大結局，收視率也在45集時飆破7，創下近十年陸產電視劇史最高紀錄，最後結尾能否破8，值得期待。

《人民的名義》以檢察官調查行動為主線，查辦貪腐案件，寫實呈現政治黑暗面，加上陸毅、張豐毅、吳剛等資深演員精湛演出，播出後讓網友都叫好，收視率節節攀升，18日就創紀錄，收視率破5，超越范冰冰先前主演大劇《武媚娘傳奇》曾創下的單集收視率最高紀錄。

現又在45集時收視飆破7，創下近十年陸產電視劇史最高紀錄，大結局能否破8，成為「劇王」指日可待。

(中時電子報)