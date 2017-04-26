林鈺雄退出司改國是會議 邱太三期許相忍為國
司改國是會議第三分組委員、台大教授林鈺雄昨日宣布退出，分組召集人瞿海源今日上午會前表示，「我們會盡全力、誠心誠意說服林委員繼續留任，和我們一起討論司改議題。」法務部長邱太三則說，「期待所有參與者相忍為國，共同繼續努力。」
瞿海源表示，國是委員聘任、辭職非分組及召集人的職權，是籌備委員會跟執行祕書即總統府祕書長的職權，要由他們處理，目前會議運作不受影響。
針對林鈺雄質疑會議資料太多，瞿海源說，分組委員很認真，資料的確是太多了一點，但重要的部分應該都看得完，而且法官、檢察官、學者都是專業人士，文章雖多可是一看就知，應該都消化得了。
瞿海源也解釋，所有討論案都是先由提案人說明清楚，再由委員會討論，最後進行表決，而非直接表決，應該有充分的討論時間，而重要的議案今日應該會通過，接下來會議速度可能會快一點，對日後的會議進度樂觀看待，應可順利完成。
法務部參事陳瑞仁則說，林鈺雄只是不出席，希望國是會議定位問題解決後，能看到林鈺雄出席會議。媒體追問，司改國是會議是否仍模糊？陳瑞仁則回稱「是！」
邱太三表示，司改國是會議深受人民期望，希望能針對過去累積的問題，提出未來改革的方向，期待所有參與者相忍為國，共同繼續努力。
至於司改國是會議定位究竟為何？邱太三則說，決議內容未來一定可以作為相關主管部門，推動法案與政策重要的參考跟依據。
台北地檢署檢察官林達說，「當然希望林老師可以參加，不過他有他的想法，他對諮詢跟效力有所質疑，也許他到現在還沒有得到他的答案，所以我們也只能尊重。」林達也表示，確實資料非常多，看完很辛苦。
律師陳重言則認為林鈺雄應該只是不出席，尚未辭職，是否有後續效應？還不確定。
(中時)
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