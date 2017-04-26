中國第一艘自製航母下水儀式4月26日在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行，圖為下水儀式現場。（圖/新華社）

中國第一艘自製航母今天早上9點左右正式舉行了下水儀式。（圖/網路）

中國第一艘自製航母今天早上9點左右正式舉行了下水儀式。（影音/YouTube）

大陸第一艘自製航母下水儀式今天上午在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行，中共中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍出席儀式並致辭。

據中國軍網報導，儀式約9時許開始，范長龍按照國際慣例，剪綵後進行「擲瓶禮」。隨著一瓶香檳酒摔碎艦艏，兩舷噴射絢麗彩帶，周邊船舶一起鳴響汽笛，全場響起熱烈掌聲。航空母艦在拖曳牽引下緩緩移出船塢，停靠碼頭。

海軍、中船重工集團領導沈金龍、苗華、胡問鳴，以及軍地有關部門領導和科研人員、幹部職工、參建官兵代表等參加儀式。

公開資料顯示，新航母的長度為315米，相當於三個足球場的邊長，其寬度為75米，基本上相當於一個足球場的寬度。據專家介紹，這艘自製航母的外形大致和「遼寧艦」相似，但可搭載的戰機的數量會更多，另外它提供直升飛機使用的甲板面積比「遼寧艦」更大。

這是中國繼遼寧艦後的第二艘航空母艦，也是自製的第一艘航母，2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。目前，航母主船體完成建造，動力、電力等主要系統設備安裝到位。出塢下水是航空母艦建設的重大節點之一，標誌中國自主設計建造航空母艦獲得重大階段性成果。下一步，該航母將按計畫進行系統設備調試和舾裝施工，並全面開展系泊試驗。

而盛傳今天下水的航母將命名為山東艦，舷號應為17，以滑躍起飛為主，長度與排水量比遼寧艦增加約5-10%，而滿載排水量為7-7.4萬噸，也就是遼寧艦6.75萬噸的1.05-1.10倍。

先前加拿大《漢和防務評論》預測，山東艦應該會在2017年的第二季度下水，進入機械、電器與電子設備的安裝階段，接著大約還需要兩年以上的時間，在2019年進入海試階段。

分析指出，中國新航母的艦載機數量可能會增加到30架左右，先前美國全球安全網（World Security Network）曾指出，大陸新航母可能優化了設計，正常執行任務時，最多可搭載28至36架殲-15重型艦載戰鬥機，相較之下，作為設計原型的俄羅斯「庫茲涅佐夫上將」號（Admiral Kuznetsov）航母只能搭載約22架蘇-33戰機。

(中時電子報)