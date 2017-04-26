韓媒廣告批陸「海賊崛起」 惹議
南韓《朝鮮日報》25日在社會版出現以「致中國、日本、韓國」為題的1/3版面廣告，是結合當前韓國與中日間的政治外交糾紛，向韓國政府喊話，要求韓國政府就這些問題發聲。涉及到中國的部分共有7條，包括批中國大陸「大國崛起」就是「海賊崛起」？等等。陸媒對此辱華廣告抨擊韓媒「秀下限無極限」。
南韓《朝鮮日報》對中國大陸立場一向強硬，這則廣告是用韓、中、日、英四種語言寫的純文字廣告。涉及到中國的部分共有7條，包括「大國崛起」就是「海賊崛起」、「部署薩德問題，中國別再干涉內政，別再壓迫企業」、「中國狗的海賊行為」、「間島是韓國領土」等等。
陸媒《環球時報》對此詢問朝鮮半島問題專家指出，該廣告主要是宣洩對中國應對韓國部署「薩德」和中國一些漁民越界捕魚的不滿。這些措辭不道德且具有侮辱性，也對中國領土完整的挑釁。
專家認為，該廣告是南韓一些極右分子所為，《朝鮮日報》刊登的政治性廣告不是其報導內容，但反映出該報的對中國大陸立場。這是在蓄意挑事，想激起南韓民眾對華的不滿情緒，擴大矛盾。
(中時電子報)
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