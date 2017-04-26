比「龜仙人」更94狂！四爪陸龜衝撞打架就為「追愛」

正處於發情期的雄性「四爪陸龜」們，為了爭取交配權，即使衝撞到「翻車」，也在所不惜！（台北市立動物園提供）

日本漫畫《七龍珠》中的主角「龜仙人」喜歡看美女，追求漂亮美眉！話說這可不是漫畫中才會有的情節喔！現實中的烏龜也是很懂得「積極求愛」，按照現在的說法就是「94狂」！

清明節過後，北台灣受到鋒面過境影響，氣溫就像在溜滑梯一樣忽冷忽熱，許多人對於每天該穿什麼樣的衣服出門，多少會感到困擾！不過，這樣多變的天候，並不影響台北市立動物園兩棲爬蟲館陸龜們的「追愛」計畫。因為正處於發情期的雄性「四爪陸龜」們，完全不像平日裡的溫文儒雅，為了爭取交配權而大吃飛醋的牠們，毫不保留地使出十八般武藝，即使衝撞到「翻車」，也在所不惜！

台北市立動物園兩棲爬蟲館照養許多前、後腳都是四隻爪的「四爪陸龜」(多數陸龜是前腳五爪、後腳四爪)，由於牠們分布在中亞地區，當自然環境變冷後，就會挖洞躲到地底下冬眠。

陸龜是長壽、慢熟型的動物，體表有硬殼保護，成長過程幾乎沒有天敵，最大的危機就是人類。（台北市立動物園提供）

因此保育員模擬野外環境，讓照養溫度下降並維持一段時間的低溫，再逐漸讓溫度回暖後，經歷「冬化」的雄龜們，總會迫不急待地展現雄風，彼此示威、攻擊、甚至打起群架，原來只有最強壯的雄龜，才有機會抱得「美人龜」!因此男士們無不使出渾身解數，競爭非常激烈，總是要拼到「翻車」才肯罷休！

龜殼高聳的陸龜，平時在崎嶇不平的地面活動時，很容易就會因為重心不穩而翻倒，到了發情期時，雄龜會以近90度的姿勢趴在雌龜背上施展雄風。這時如果雌龜不來電，甩尾想要離開，加上其他情敵從側面推擠，求愛失敗的雄龜就更容易跌個四腳朝天了！

雄龜會以近90度的姿勢趴在雌龜背上施展雄風。（台北市立動物園提供）

通常在沒有干擾的情況下，受挫的雄龜可以用脖子頂或用腳踢就能讓自己翻回來，而保育員們也會定時巡視，看到無法自行翻轉的個體，會適時施以援手幫助牠們。由於陸龜的肺和背甲相連，其他消化道和臟器靠近腹甲，因此當烏龜翻覆時，內臟可能會壓迫到肺，讓陸龜喘不過氣！所以動物園也非常感謝總是在第一時間就向動物園通報的烏龜守護者們。

陸龜是長壽、慢熟型的動物，體表有硬殼保護，成長過程幾乎沒有天敵，最大的危機就是人類。「打架」、「衝撞」是牠們在發情期時追求異性的社交行為，所以不用擔心牠們會受傷或「翻車」唷！

(中時電子報)