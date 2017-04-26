NBA》馬刺帕帥真豪奢 吃頓飯給15萬小費

近日傳出馬刺隊教練帕波維奇光是吃一頓飯就給了5000美元小費，行為舉止真是豪奢不已。(美聯社資料照)

馬刺日前在曼菲斯打了兩場客場比賽，最終與灰熊戰成2比2，第5戰回到聖安東尼，然而網路上卻在此時傳出總教頭帕波維奇在曼菲斯一家餐廳用餐時給了5千美元的小費，折合台幣超過15萬元，豪奢的舉動令人嘆為觀止。

帕波維奇在該家餐廳用餐的金額為815.73美元，單子送到帕帥手上的時候，帕帥竟然在單子的下面大手筆一寫，填上了5000美元小費，並且簽上自己的名字，光是吃這頓飯就花了5815.73美元，真難想像有錢人是這樣花錢的。

這家餐廳的名字是「McWen‘s」，據說是馬刺在第四戰開打前帕波維奇前往這家餐廳用餐，不知道當時誰與他同行。而該餐廳老闆也證實帕波維奇經常到那邊用餐，但不確定這張單子是他親筆簽名的。

(中時電子報)