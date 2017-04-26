上海鄉村旅展優惠 嘗一口辜成允滋味
前陣子3月，台泥集團前董事長辜成允家人為其整理他心中的台灣美食地圖，出版一本集結33家店的《這盤我可以一個人全吃掉》小冊，結果上海鄉村也在裡頭，其中辜成允最愛炒鱔糊、紅椒干絲牛肉絲（特辣）、清炒蝦仁與乾拌麵。想嘗這些美味，上海鄉村即將推出夏季旅展優惠。
上海鄉村成立於民國71年，以道地江浙料理打響名號，隨後又以晶宴品牌進軍婚宴市場，成為擁有紮實廚藝功底的餐飲集團。其中上海鄉村更吸引許多喜愛傳統中餐的老饕，從蔥開煨麵、雪菜百頁、紹興醉雞、鎮江肴肉、桂花糖藕、上海菜飯，許多家常菜與老菜都能在此找到，且價格相對平實。
紅椒干絲牛肉絲就是牛肉絲炒豆干絲，非常家常的一道菜，但在上海鄉村，就是能把牛肉炒夠嫩、干絲炒得夠Q、紅椒炒得夠勁，搭著白飯，真的一人就能吃掉一整盤。還有那碗蔥開煨麵，蔥就是蔥、開指開陽，也就是蝦米，把生麵條放進熬了8小時的濃郁高湯中煨煮，入口滿是蔥香、蝦米香與軟而不爛的入味麵條香，也是一個人就可以吃掉一整碗。
配合即將於5月5日至8日於台北世貿一館展開的夏季旅展「台北國際觀光博覽會」，上海鄉村將推出每張499元的優惠餐券，買十送一，並有消費滿額抽600組現金紅包，最高獎金5000元，以及「小米掃地機器人」等獎品。
憑這499元優惠套餐一張，就可享用一套香蟹九孔鮑魚套餐；使用2張就可享用包含招牌烤方與蔥開煨麵的雙人滿足套餐；使用4張，就可享用包含辜董事長最愛紅椒干絲牛肉絲在內的四人經典套餐，最多一次使用8張，相當於只用3992元就可享用原價約6653元的八人套餐，各種上海鄉村招牌菜像是鄉村烤方、無錫子排、韮黃鱔糊、栗子雞、黃魚燒豆腐、砂鍋醃鮮等等都能任搭任選。
(中時)
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