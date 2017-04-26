便當大腸桿菌超標？台鐵：自行送驗未有問題

(10:52更新內文)今《壹週刊》報導，經該刊送驗台鐵便當，發現大腸桿菌超標。對此，台鐵餐旅服務總所總經理劉建良表示，不清楚周刊詳細檢驗流程，報導所指大腸桿菌超標便當款式並不會下架。

他說，隨著台鐵便當銷量愈多，台鐵持續關注食安問題，如去年台中市衛生局驗出台鐵便當大腸桿菌超標，已請實踐大學協助輔導食物擺放、處理等流程，並定期自行將便當送驗，並模擬民眾可能拿到的時間點，放置2個多小時之後才送驗，皆未驗出大腸桿菌超標。

劉建良表示，目前台鐵共有5個中央廚房，台鐵各廚房朝向取得HACCP認證努力，但受限於場地面積關係，七堵廚房今年底會取得認證，至於台北廚房取得認證要待遷移至南港新大樓，台中廚房待完成第二期高架化後、高雄廚房待地下化後及花蓮廚房待改建為新站後。目前預估高雄地下化2018年8月完成，花蓮站改建2018年6月完成，台中高架化2018年完成，台北站2021年遷建。

但劉建良強調，雖尚未取得認證，已加強各項處理、烹煮食材衛生流程，並定期自行檢測，若出問題，就自行下架。

台鐵也主打今年是「食安年」，包括要求食材向多家廠商採購、落實檢附檢驗報告，以及台鐵會不定期抽驗食材品質等。

台鐵餐旅服務總所說明，台鐵去年共賣出1046萬個便當，每日賣出28000多個便當，比2014年、2015年賣出867萬、977萬個都多，銷售額從5億元多，成長到7.4億元。

台鐵也將今年定為台鐵便當的「食安年」。台鐵解釋，去年台鐵便當發生台中市衛生局檢出大腸桿菌群超標等2起食安事件，已讓台鐵注意銷量成長愈快速，更要重視食安，所以台鐵已修改《餐物料管理要點》。

新制規定，台鐵便當食材從以前只向單一廠商購買即可，應改從多貨源購入，並進一步落實食材進貨前要附檢驗報告。台鐵說，台鐵也要求廠商主動將所賣食材的品項、數量及檢驗報告等，登錄在台鐵架設的網站。

台鐵說，台鐵便當會盡量不再用醃製加工食品，如酸菜、榨菜等，以生鮮食材替代，降低細菌滋生可能。另外，食材進料後，台鐵會再抽檢，若發現問題，會與廠商解約。

關於周刊質疑未登記餐盒食品工廠登記，劉建良表示，雖然以中央廚房俗稱台鐵各廚房，但在台鐵編制為餐務室，其實面積和生產規模並不算餐盒食品工廠，且是現做現賣，等於是一般餐飲業，因此也未達申請HACCP規定門檻。但台鐵產量越來越大，未來將推動申請HACCP認證，以台北廚房來說，面積只能生產4千個便當，現在已經做到1萬多個，至少需要再擴充3倍面積。至於周刊質疑未戴手套，他說廚房一定會戴，他也想知道是何時發生情形。

(中時)