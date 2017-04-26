小朋友愛生態！助花枝苗回貢寮卯澳灣 復育海洋更美好
由新北市政府、國立台灣海洋大學共同合作研發花枝人工繁養殖培育技術，今年再度繁殖出花枝苗5千尾及花枝卵1萬粒，預計今年5月上旬在貢寮卯澳灣進行放流。本次活動將號召貢寮區漁會、在地國小學童及愛海潛水志工，一起來共襄盛舉守護海洋資源。
產、官、學三方合作，共同為花枝復育努力
農業局長李玟表示，經調查新北市東北角地區每年所捕獲的花枝約16公噸，每公斤平均價格為400~500元之間，一年產值約有720萬元。每當春暖花開水溫回暖的這個時候，成熟的花枝就會來到新北市沿近海一帶交配產卵。
因此市府及研究團隊即聯繫當地漁民協助提供野生花枝種魚或花枝卵作為育苗來源，導入現代養殖技術，以人工細心照育的方式，藉此提高花枝苗育苗數量並且放流，今年持續繁殖出新一代花枝苗5千尾及花枝卵1萬粒，預計5月上旬將再度放流到貢寮卯澳灣，使在地漁業資源永續發展。
花枝繁養殖量產技術漸成熟 復育海洋資源獻心力
海洋大學水生生物研究暨保育中心徐德華博士表示，花枝繁養殖困難之處在剛出生的花枝苗需要攝食活體餌料，漸漸地以少量多餐的方式訓練吃餌，工作人員需隨時注意養殖池內的水質變化，避免水質太差造成花枝苗的損傷，這個階段最需要工作人員的細心照料。當花枝苗蓄養2至3個星期後，花枝苗的體態及活動能力逐漸茁壯的時候，研究團隊即開始評估花枝苗放流卯澳灣的可行性。
歷時3年，本校與新北市府團隊共同努力之下，終於掌握花枝繁養殖技術與種苗量產技術，未來研究團隊希望朝向開發其他具高經濟價值頭足類動物的繁養殖技術，對於復育海洋資源有重要的貢獻。
(中時電子報)
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