今年首颱梅花形成 不影響台灣

中央氣象局表示，今年第1號颱風梅花在今天上午8時形成，但受東北季風和鋒面南下影響，未來不影響台灣天氣。

輕颱梅花目前距離台灣東南方1800公里，正往西北西方移動。由於東北季風和鋒面南下，梅花颱風北上不會影響台灣天氣，且最快明天或後天就會逐漸減弱，連水氣都進不來台灣。

目前，輕度颱風梅花中心位置位於北緯 13.3 度，東經 134.7 度，以每小時12轉9公里速度，向西北西轉北北西進行。颱風中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間之最大陣風每秒25公尺，七級風半徑100公里。

(中時電子報)