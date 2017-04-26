圖解》蔡正元：國家元首操守比一比
● 蔣經國 第6、7任總統
任期1978年5月20日至1988年1月13日
根據《中華民國這回事: 一位江南事件親歷者的觀察》一書中提到，蔣經國生活樸素，從未置產，導致死後，太太幾乎身無分文，想回俄國老家看看，連費用都沒有。
另外，蔣經國在任時演講說道「只要是犯法的案子，國家都要辦」、「今天工商界的困難，政府絕對會負起責任來」、盼工商界人士皆能了解國家的基本政策，就是要顧到全民生活安定、物價穩定。
蔣經國還舉例「拿買醬油的錢去買醋、買醋的錢去買醬油，這就不對了！」發財、賺錢要正當，用錢要恰當。
● 李登輝 第7（繼任）、8、9任總統
任期1988年1月13日至2000年5月20日
李登輝陸續居住鴻禧山莊、翠山莊、台北大直豪宅。另外，特偵組偵辦國安密帳案，查出前總統李登輝涉嫌共謀侵占779萬美元，挪為建置台灣綜合研究院辦公室之用，依貪污、洗錢罪將李登輝起訴。李也是繼前陳水扁後，第二位被起訴的卸任元首。
李登輝任內以黨產投資海內外企業，是國民黨遭批為「黑金政權」最劇烈的時期。另外，李登輝曾投書媒體，稱二戰期間的台灣人「身為日本人，為了祖國而戰」，並說「70年前，台灣與日本是同一個國家，既然是同一個國家，台灣對日抗戰當然不是事實。」李也指稱，釣魚台主權屬於日本，而非中華民國。
● 陳水扁 第10、11任總統
任期2000年5月20日至2008年5月20日
陳水扁在高雄的人文首璽市價約有7440萬。而陳水扁因涉國務機要費案，遭檢察官認定與妻子吳淑珍共貪汙1千多萬，卸任後另查出涉及洗錢等共11件弊案，遭判刑20年、併科罰金2.5億元定讞。
扁兒陳致中遭《壹週刊》直擊與應召女妮可性交易。陳控告週刊不實報導，向周刊求償200萬元，但高雄地院昨認定報導「與事實相符」，判決陳致中敗訴。
● 馬英九 第12、13任總統
任期2008年5月20日至2016年5月20日
馬英九卸任後，搬回文山區興隆路二段約53坪的30年老公寓，若以每坪成交價約45~47萬估算，價值大約2450萬。馬曾遭謝長廷質疑炒股，馬英九總部強調夫妻都是長期持股，長期投資股市是健全的經濟活動，只要不炒股票，他不會要求家人不玩股票，因為那樣作「不近情理」。
● 蔡英文 現任第14任總統
任期2016年5月20日至今
蔡英文擁有1戶北市敦南「新鑽石大樓」，花4000萬在永和買水岸豪宅。蔡正元也曾在記者會上爆蔡英文在曼哈頓54街有豪宅登記寫25坪，其中不包括公設，約3千萬台幣。另外，蔡也遭爆與家人合併計算至少擁有21筆重劃區土地，其中前者15筆全在蔡英文名下，後者3筆登記在蔡英文自己名下、3筆在其家人名下，合併獲利至少7千萬元。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元 臉書
文章來源：中國國民黨台北市黨部粉絲團 臉書
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