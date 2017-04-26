美國女警攜槍過境 桃檢不起訴
美國加州聖塔莫尼卡市警局女警葛蘭特（Noell Patricia Grant），本月13日上午由加州洛杉磯飛往台灣，至桃園機場抵台時，主動告知華航轉機櫃檯自己誤將裝有1把執勤手槍、6顆子彈及警徽的工作背包，放進手提行李中攜帶出境，並繳出上開槍彈，桃檢今天依照犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。
桃園地檢署調查，葛蘭特早在2至3個月前，就與友人共同計畫利用美國春假時間，帶小孩過境臺灣前往泰國旅遊，卻忘記包包裡的槍枝，將內有槍彈的工作背包放在手提行李中攜帶出境，但出境時有主動告知華航人員，並繳交上開槍彈。
桃園地檢署調查，葛蘭特是美國加州聖塔莫尼卡市警察局警員，在美國合法持有扣案手槍，該手槍也與登錄資料相符，扣案子彈則是由該警察局配發，作為個人及勤務時間外遭遇緊急狀況時使用，葛蘭特的警員服務證、警徽及美國加州聖塔莫尼卡市警察局的信函，確認她持有的扣案槍彈符合加州及美國法律。
葛蘭特的同行警局友人也表示，葛蘭特在加州聖塔莫尼卡市警局內負責青少年事務，加州警員無論是否值勤都有帶槍習慣，依警政署刑事警察局鑑定結果，扣案槍彈擊發功能正常，具有殺傷力，為槍砲彈藥刀械管制條例管制之物，均屬違禁物，除採樣試射子彈3顆外，已依法向法院聲請宣告沒收。
桃園地檢署認為葛蘭特是疏未注意沒取出執勤用的槍彈，但有主動報繳，應無未經許可持有扣案槍彈的犯意，今天將她依照犯罪嫌疑不足以不起訴處分。
(中時)
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