美國女警攜槍過境　桃檢不起訴

葛蘭特隨身攜帶的警徽。（航警局提供）

美國加州員警葛蘭特違法攜槍登機，被航警局上銬移送桃園地檢署。（航警局提供）

葛蘭特違法攜槍登機，被起出手槍1把、彈匣1個及子彈6發。（航警局提供）

葛蘭特包包中的子彈。（航警局提供）

葛蘭特包包中的手槍。（航警局提供）

美國加州聖塔莫尼卡市警局女警葛蘭特（Noell Patricia Grant），本月13日上午由加州洛杉磯飛往台灣，至桃園機場抵台時，主動告知華航轉機櫃檯自己誤將裝有1把執勤手槍、6顆子彈及警徽的工作背包，放進手提行李中攜帶出境，並繳出上開槍彈，桃檢今天依照犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。

桃園地檢署調查，葛蘭特早在2至3個月前，就與友人共同計畫利用美國春假時間，帶小孩過境臺灣前往泰國旅遊，卻忘記包包裡的槍枝，將內有槍彈的工作背包放在手提行李中攜帶出境，但出境時有主動告知華航人員，並繳交上開槍彈。

桃園地檢署調查，葛蘭特是美國加州聖塔莫尼卡市警察局警員，在美國合法持有扣案手槍，該手槍也與登錄資料相符，扣案子彈則是由該警察局配發，作為個人及勤務時間外遭遇緊急狀況時使用，葛蘭特的警員服務證、警徽及美國加州聖塔莫尼卡市警察局的信函，確認她持有的扣案槍彈符合加州及美國法律。

葛蘭特的同行警局友人也表示，葛蘭特在加州聖塔莫尼卡市警局內負責青少年事務，加州警員無論是否值勤都有帶槍習慣，依警政署刑事警察局鑑定結果，扣案槍彈擊發功能正常，具有殺傷力，為槍砲彈藥刀械管制條例管制之物，均屬違禁物，除採樣試射子彈3顆外，已依法向法院聲請宣告沒收。

桃園地檢署認為葛蘭特是疏未注意沒取出執勤用的槍彈，但有主動報繳，應無未經許可持有扣案槍彈的犯意，今天將她依照犯罪嫌疑不足以不起訴處分。

(中時)