陳純甄舊愛拍網路片求生存 泣訴「演藝圈不需要我」

陳純甄舊愛柯雅馨，因負面新聞及腿部燙傷，難在演藝圈發展，如今改當上班族維生。(中時資料照片)

曾和撞球界「漂亮寶貝」陳純甄談過2年女女戀的女星柯亞馨，當年因感情與財務糾紛鬧得滿城風雨，雖最後和解收場，然分手後她被貼上負面標籤，更慘的是，去年9月柯雅馨還不慎發生熱湯淋身意外，遭到3度燙傷，演藝事業因此卡關，被爆今年1月開始，靠當上班族拍網路片維生。

據《蘋果日報》報導，柯雅馨歷經風波，燙傷至今仍穿壓力衣，連上通告都被告知「長官不要妳」，難在演藝圈發展，不得已之下，現在成了朝10晚6的上班族，在Web TV Asia擔任網路影片製作人，每天來回搭公車2小時通勤，為了省錢也自帶便當，被問是否退出演藝圈？她則含淚說：「我不想，但演藝圈好像不需要我」。

柯雅馨演藝事業遭逢低潮，在好友黛安娜的介紹下，曾到中國直播平台發展，但依舊難以維生，至今仍接不到通告，透露廠商因為她之前的負面形象不用她，只有臨時的、沒藝人想上的節目單元會找她，但「就算已確定敲我了，當天或前一天，製作單位又會說長官不要我，或說我形象不好之類的理由」，處境艱辛，然談到舊愛陳純甄，已信基督教的柯雅馨態度平靜：「完全沒聯絡，就祝福她一切順利囉」，而她去年曾說想結婚生子，找個可相伴一生的亞當，但如今對於感情事，她則說：「現在先全部淨空，等上帝給我安排」。

(中時電子報)