「2100公里的禮物：6歲小女孩的絲路夢」 英文版新書發表

《2100公里的禮物:6歲小女孩的絲路夢》英文版問市。(圖/陳守忠提供)

(Biking the Silk Road: Six-year-old Sophie’s Fantasy Tour)

中文版「2100公里的禮物：我6歲我騎絲路」，是中文書中極少數能以英譯版的新面貌，來向世界發聲！

這是一個從西遊記開始的親子單車壯遊絲路的故事，爸爸陳守忠、媽媽吳翠華、女兒陳萱，一家3口騎著3輛單車，經過76天、2100公里，從中國大陸的西安到吐魯番火焰山的旅程；當時年僅6歲的女孩陳萱(Sophie)，也創下全球年齡最小騎單車遊絲路的首例。

6歲女孩陳萱創下全球年齡最小的絲路單車遊首例。(圖/陳守忠提供)

由新世界出版社出版的這本全英文書，不是哪一對父母要小孩成名的手段，也不同於一般的旅遊書或遊記；書中以400多幅圖片，搭配文字敘述，以孩子的視野看世界，對應父親的親子教育思考，並記錄了大量風土人情、點滴絲路知識。

這本書中沒有很深入的內容，從不設限的探索，激發無限的想像中延伸，分享小小年紀的陳萱如何用天真和熱情，創造屬於自己的新西遊記；和父母在這段壯遊中，因為放慢速度而帶來許多意外收獲和體驗。

書中藉由陳萱6歲小女孩的觀點看待旅行，除了佩服她小小身軀的堅強意志和過人體力外，童言童語的描述著旅行中的點點滴滴，有興奮、有快樂、有生氣、更有撒嬌的片段。而爸爸的絲路日誌則敘述著沿途的體驗感受及父母的勇氣、決心和教育理念，什麼時候該堅持，什麼時候該放手，什麼時候又該從旁提醒，以及體會到追求的過程才重要，而不是結果如何？

萱萱:「我在絲路騎腳踏車的時候，就好像一個大明星喔！好多人要幫我拍照、幫我加油，還請我們吃冰、吃西瓜。我發現駱駝的雙峰好像麥當勞，黃河好像奶茶，還有一個大洞窟，裡面有巨人畫的畫耶！我的腳踏車叫做小烏龜，烏龜雖然爬得慢，但一定到得了終點。謝謝你們！我會繼續加油騎下去。」

爸爸陳守忠：「因為一路上有萱萱，許多從前獨自旅行覺得再平凡不過的事，也能變得驚奇有趣。」、「雖然對孩子是一種艱難的鍛鍊，但卻能讓她增廣見聞，且對日後的影響深遠。」

媽媽吳翠華：「她不是我們捧在手心的寶貝蛋，而是有大視界的孩子。」

這三個主人翁的片斷話語，看得到小女孩用自己的心去看世界，自己聽過的故事，也許在某個場景就會自動跑出來，有他自己的解讀方式。讓大人的我們看著這些話語會心一笑。當然書裡那些相片，那樣的笑容，也難怪一路上碰到的大人那樣疼她！

陳萱全家一起成功登頂非洲最高峰吉力馬札羅山(5895公尺)。(圖/陳守忠提供)

陳家的親子壯遊在絲路之後，每年還在持續的實踐中。陳萱目前就讀台灣桃園市楊梅區的大華中學國中部2年級，從小就和爸爸陳守忠一起勇闖天涯。6歲時騎單車橫越絲路；8歲時到尼泊爾喜馬拉雅山區健行；9歲時登頂馬來西亞沙巴東南亞最高峰-神山(4095公尺)；9歲和12歲單車環島；11歲「環球傳騎」單車橫越美國。2016年13歲時，和爸媽全家一起成功登頂非洲最高峰，也是世界七頂峰之一的吉力馬札羅山(5895公尺)；「環球傳騎」單車橫越中亞絲路。壯遊足跡也遍及中國、美國、尼泊爾、越南、馬來西亞、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨等國家。預計2017年暑假單車橫越歐洲後，也完成單車環球。

不熟識陳家的朋友會以為陳萱來自一個富裕的家庭，才能四處旅行，但其實陳家是個中產家庭，日常生活簡樸。因陳守忠認為孩子的教育不只在書本裡，體驗是最好的成長教育，且從親子壯遊所帶來的收穫和回饋更是無價。

陳守忠本人就是自助旅行、單車壯遊、登山健行、飛行傘、海洋獨木舟、機動帆船玩家和戶外活動探險的玩家，也是壯遊及探險旅遊的領隊。曾出版多本自助旅行書。

締造過多項戶外活動紀錄，1992年單車挑戰尼泊爾聖母峰基地營，1993年再次單車挑戰西藏珠穆朗瑪峰基地營，創下世界第一位完成單車挑戰珠穆朗瑪峰南北側基地營之人。也曾在1991年於尼泊爾藍塘山區打破國人飛行傘起飛高度記錄4900公尺，隔年在尼泊爾聖母峰基地營再次打破自己的飛行傘起飛高度記錄5350公尺。更曾在阿拉斯加峽灣划海洋獨木舟，和參與鄭和一號機帆船環島和長江太倉港直航。

陳守忠在1998-1999年，花了400天時間完成了自己的環球騎行。從2011年開始執行「環球傳騎：4年分時分段單車環球壯遊」計畫後，除了協助許多朋友圓了單車環球的夢想，自己也在2016年補上了中亞絲路這塊拼圖後，完成分時分段單車環球，也成為台灣首位完成兩次單車環球者。

(中時電子報)