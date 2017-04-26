NBA》非他不可？ 公牛隆多第6戰復出
公牛連續在客場擊敗東區龍頭塞爾提克，頗有機會上演老八傳奇，但前明星級後衛隆多卻在第二戰右手拇指骨折，在無法出賽的情況下，公牛接連在主場敗給綠衫軍，兩對戰成平手，原本宣布季後賽提前報銷的隆多，如今在戰況吃緊的時候有可能會在第6戰復出。
依照原本計畫隆多的右手必須戴著石膏7-10天，然後接受複檢，但昨天在球隊的例行訓練上隆多已拆掉石膏，似乎做好提前復出的準備。
公牛教頭荷伊伯格表示，我們將持續監控他恢復的情況，不會讓他在沒有復原的狀態下上場。
隆多對目前的公牛隊而言的確相當重要，前兩場比賽場均11.5分、10助攻，在他受傷後公牛動用了葛蘭特與邁卡威，但兩人的表現實在太遜，無法彌補隆多缺陣造成的戰力缺口。
吉米巴特勒說，我們期盼他盡快歸隊，有他在球場上，所有人都能找到自己的定位，即便他坐在板凳席上都可以提供無形力量，他擁有改變戰局的力量。
(中時電子報)
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