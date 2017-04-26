劉錚爆緋聞 女廁密會緯來前正妹主播

緯來前正妹主播俞西潔。(翻攝俞西潔臉書)

劉錚(中)是籃球人氣球星，也是中華隊國手常客。(本報系資料照)

台灣「小飛人」劉錚，曾效力SBL台啤隊，是知名人氣球星。26歲的他，私底下已有交往2年的女友Vinnie(郭思儀)，但劉錚日前遭目擊，和緯來體育前主播俞西潔走進女廁，兩人在裡面待了20分鐘。

Vinnie常PO出和劉錚的合照。(翻攝Vinnie臉書)

Vinnie(郭思儀)。(翻攝Vinnie臉書)

Vinnie(郭思儀)。(翻攝Vinnie臉書)

《鏡週刊》報導，劉錚本月2度和同一名女生約會，但並不是和Vinnie，而是俞西潔。劉錚13日在台北市東區錢櫃被直擊，跟一名戴黑色口罩女子，在洗手間外竊竊私語，並手來腳來。劉錚疑似要帶口罩妹進男廁，但女方不肯，最後劉錚竟和女生進了女廁。

15日，劉錚再被直擊出現在北市東區夜店，身邊依舊是俞西潔，兩人最後單獨結伴離開現場。俞西潔23日在個人臉書，PO出媽媽和劉錚的合照，指媽媽是「本日最大迷妹！」，並tag是「逛街巧遇」、「球星現身」，地點是北市新光三越信義A11。

(中時電子報)

緯來前正妹主播俞西潔。(翻攝俞西潔臉書)